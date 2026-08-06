El RCD Espanyol hace oficial el fichaje de Unai Núñez, no volverá al Valencia CF

El RCD Espanyol refuerza su línea defensiva con el fichaje de Unai Núñez. El central, cedido al Valencia CF durante la segunda vuelta de la temporada pasada, recala en el RCDE Stadium mediante la misma fórmula que le llevó a vestir la elástica valencianista. El zaguero vasco llega a Barcelona cedido con una opción de compra de 3 millones de euros que será obligatoria si los de Manolo González clasifican a competición europea la próxima temporada.

El club perico apuntala la defensa tras la salida de Pablo Ramón traspasado al Racing de Santander y certifica que Unai Núñez no volverá a Mestalla. A sus 29 años, el defensor afronta su cuarta experiencia en Primera División después de debutar en el Athletic Club y pasar posteriormente a Celta de Vigo y Valencia. El de Portugalete cerró su etapa en el conjunto de Carlos Corberán con 13 encuentros disputados tras firmar en el mercado de invierno al mismo tiempo que Guido Rodríguez.

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Comunicado oficial del Espanyol

"El RCD Espanyol de Barcelona y el RC Celta de Vigo han llegado a un acuerdo para la cesión de Unai Núñez (Sestao, Vizcaya, 30/01/1997) hasta final de temporada, aunque el conjunto blanquiazul se reserva una opción de compra. Unai Núñez, que ha superado la revisión médica en la Clínica Corachan, es un central consolidado y con una amplia trayectoria en la élite. En la máxima categoría ha disputado 237 partidos oficiales entre el Athletic Club, Celta, Valencia y Hellas Verona, además de participar con la selección española absoluta en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020. En su palmarés profesional cuenta con una Supercopa conquistada en el 2021 con el Athletic Club".