Recital del exvalencianista Hugo González con el Celta: hat-trick en cuatro minutos y máximo goleador de la pretemporada

El Celta continúa dejando muy buenas sensaciones en la pretemporada y gran parte del protagonismo tiene nombre propio: Hugo González. El exdelantero del Valencia CF firmó una actuación memorable ante el Sassuolo al marcar un hat-trick en apenas cuatro minutos, contribuyendo al contundente 1-4 del conjunto gallego en Italia. Con este triplete, el atacante valenciano alcanza los seis goles en cuatro encuentros de preparación y se convierte en el máximo goleador celeste del verano, dejando claro que está preparado para hacerse un hueco en el primer equipo.

Hat-trick en tiempo récord

El equipo dirigido por Claudio Giráldez fue superior durante buena parte del encuentro y se adelantó gracias a un gol de Iago Aspas en la primera mitad. Tras el empate del Sassuolo en la reanudación y la posterior expulsión de Armand Laurienté, llegó el espectáculo de Hugo González. Entre los minutos 83 y 86 anotó tres goles que sentenciaron el partido y desataron la euforia del Celta, que incluso resumió la exhibición del delantero en redes sociales con un rotundo mensaje: "3 goles en 4 minutos. WOW. Simplemente WOW".

Del Valencia al Celta, pasando por el Cartagena

El camino de Hugo González hasta este momento no ha sido sencillo. Tras salir del Valencia CF recaló en el Cartagena, donde apenas pudo mostrar su potencial en un contexto poco favorable. Su llegada al Celta Fortuna cambió por completo su trayectoria. Después de una brillante segunda mitad de la temporada 2024/25, terminó de explotar el pasado curso con 18 goles y nueve asistencias entre liga y playoff de ascenso, cifras que le abrieron definitivamente las puertas del primer equipo.

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La pretemporada está confirmando que el atacante valenciano atraviesa el mejor momento de su carrera. Marcó un gol frente al SC Braga, otro ante el Sporting de Gijón, otro más contra el Académico de Viseu y firmó un espectacular hat-trick frente al Sassuolo para alcanzar los seis tantos en total. Su capacidad goleadora y la confianza que le está otorgando Claudio Giráldez apuntan a que Hugo González será una de las grandes novedades del Celta en el inicio de la temporada de LaLiga.