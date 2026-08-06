El Trofeu Taronja rendirá homenaje a los municipios afectados por los incendios

El Camp de Mestalla volverá a convertirse este sábado en el escenario del Trofeu Taronja, una cita que este año tendrá un marcado carácter institucional y emotivo. Coincidiendo con la 54ª edición del torneo, el Valencia CF ha invitado a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por los recientes incendios, un gesto de reconocimiento y apoyo que centrará buena parte de los actos previos al encuentro frente al Newcastle United, programado para las 21:00 horas.

Desde las 19:30 horas, con la apertura de puertas y la llegada del equipo, la afición podrá disfrutar de una completa programación antes del inicio del partido. La banda musical de la Vall d'Uixó pondrá la banda sonora a la previa, mientras que la plantilla valencianista saltará al césped para realizar la tradicional fotografía oficial del Trofeu Taronja, una imagen que cada verano sirve para presentar al equipo ante su público.

Una previa llena de simbolismo

El homenaje continuará instantes antes del pitido inicial, cuando jugadores de la Academia VCF desplegarán una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d'Art Urbà, como reconocimiento a la última temporada del actual Camp de Mestalla. A continuación, la banda musical de la Vall d'Uixó y una soprano interpretarán el Himno Regional de la Comunitat Valenciana, completando una ceremonia cargada de simbolismo antes de que comience el encuentro.

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VALENCIA , 09/08/2025.- El centrocampista del Valencia Javi Guerra celebra su gol durante el partido del Trofeu Taronja que Valencia y Torino disputan este sÃ¡bado en el estadio de Mestalla. EFE/ Ana Escobar / Ana Escobar

Más allá del componente deportivo, el Trofeu Taronja volverá a convertirse en una celebración del valencianismo y de sus tradiciones. Tras el partido, la leyenda del club Vicente Guillot entregará el trofeo al equipo vencedor, un galardón que, una edición más, ha sido elaborado con un diseño sostenible, poniendo el punto final a una noche en la que los homenajes tendrán tanto protagonismo como el fútbol.