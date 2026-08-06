El Valencia CF inscribe a Guido Rodríguez en la web oficial de LaLiga

El Valencia CF continúa ampliando la lista de jugadores que ya figuran en la web de LaLiga. Tras la reinscripción de Dimitrievski y la inscripción de los fichajes que llegaron a coste cero como De Haas y Dieng, le ha llegado el turno a Guido Rodríguez.

El centrocampista de 32 años seguirá siendo valencianista tras un verano de largas negociaciones en el que terminó firmando un contrato por dos temporadas más otra opcional. De esta forma, Corberán se asegura uno de los pilares fundamentales de este Valencia CF. La pasada campaña ya fue pieza clave desde su llegada en el mercado invernal. El internacional con la albiceleste fue un fijo disputando 17 partidos oficiales y anotando cuatro goles.

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El faro de Corberán

En la temporada que está a punto de comenzar también está llamado a liderar el centro del campo del club de Mestalla. En el esquema de Corberán es indispensable la figura del de Buenos Aires, por lo que el ‘2’ seguirá ampliando su estancia en la capital del Turia. Ahora, ya está inscrito de forma oficial en La Liga y ya figura junto a la lista de otros 21 futbolistas del Valencia CF. El alta de otros jugadores como Ryunosuke Sato, por el momento, tendrá que esperar.