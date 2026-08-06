El Valencia CF hace oficial el nuevo cuerpo técnico de Corberán

Carlos Corberán ya tiene definido el grupo de profesionales que le acompañará en una temporada marcada por la exigencia y la necesidad de dar un paso adelante respecto al curso anterior. El Valencia CF ha hecho oficial este miércoles la composición completa del cuerpo técnico del primer equipo masculino, un organigrama en el que destacan dos incorporaciones estratégicas: Pablo Álvarez como asistente técnico y Darío Navarro como especialista en acciones a balón parado.

Junto a ellos estarán Jorge Alarcón como segundo entrenador y Josep Alcácer y José Vicente Oltra como asistentes. El cuerpo técnico lo completan Marcos Abad y Andoni Ochotorena en el área de porteros, los analistas Paco Bernabé y Carlos Pérez, los preparadores físicos Rafa Aranda, Juan Monar y Sergi Benet, además de los psicólogos deportivos José Carrascosa e Isaac Benedito.

Pablo Álvarez, una apuesta personal de Corberán

Una de las caras nuevas es Pablo Álvarez. El técnico madrileño, de 32 años, aterrizó en Mestalla el pasado 1 de julio tras firmar hasta junio de 2028 y lo hizo por petición expresa de Carlos Corberán, que considera clave reforzar la estructura de trabajo diario del primer equipo.

Álvarez ejercerá como asistente técnico junto a Josep Alcácer y José Vicente Oltra, participando en la planificación táctica y en la preparación cotidiana de la plantilla. Pese a su juventud, cuenta con experiencia en los banquillos españoles después de dirigir a la AD Alcorcón, la UD San Sebastián de los Reyes, el CDA Navalcarnero y el CD Izarra. Su llegada responde a la intención del técnico valencianista de incorporar nuevos perfiles que aporten dinamismo y competitividad al trabajo semanal.

Pablo Álvarez, el nuevo fichaje para el cuerpo técnico del Valencia / Instagram Pablo Álvarez

Darío Navarro, el especialista para mejorar la estrategia

La otra gran novedad es la incorporación de Darío Navarro como responsable de las acciones a balón parado. Natural de Museros, el técnico valenciano se une al proyecto tras firmar también hasta junio de 2028 y asumirá una parcela que Corberán considera prioritaria para mejorar el rendimiento del equipo.

El Valencia sufrió durante la pasada temporada en situaciones de estrategia, una circunstancia que llevó al club a apostar por un especialista específico. Navarro llega avalado por su trabajo reciente en Osasuna, donde desempeñó la misma función y contribuyó a convertir al conjunto navarro en uno de los equipos más efectivos de Europa en jugadas de estrategia. Además, acumula experiencias en clubes como Mirandés, Ismaily SC de Egipto y Levante UD.

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Con estas incorporaciones, Corberán refuerza dos áreas que considera fundamentales: la preparación táctica diaria y el rendimiento en las acciones a balón parado. Dos perfiles especializados para intentar que el Valencia gane competitividad en una temporada que vuelve a estar cargada de expectativas en Mestalla.