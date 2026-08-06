El Swansea ya trabaja en la alternativa a Almeida
El club galés acelera la búsqueda de un mediocentro ante las dudas del portugués, que sigue sin aceptar la propuesta para abandonar el Valencia CF
André Almeida continúa siendo uno de los nombres propios del mercado valencianista. El centrocampista portugués parecía tener encaminada su salida rumbo al Swansea después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para su traspaso, valorado en torno a 3,5 millones de euros más variables. Sin embargo, la operación sigue sin cerrarse porque el futbolista todavía no ha dado el visto bueno definitivo a su marcha.
La incertidumbre ha comenzado a generar movimientos en Gales. Según ha informado el periodista Anthony Joseph, el Swansea ya está trabajando en una alternativa para reforzar su centro del campo en caso de que Almeida termine rechazando la oferta y la operación se caiga definitivamente. La alternativa es Ousseynou Fall Seck, jugador en la liga danesa. Una señal evidente de que en el club británico empiezan a asumir que el fichaje no está tan cerca como parecía hace apenas unos días.
Almeida sigue sin decidir
El Valencia considera prioritaria la salida del portugués para generar margen económico y avanzar en otras operaciones pendientes del mercado. De hecho, Almeida llegó a tener permiso para ausentarse de los entrenamientos mientras se ultimaban los detalles de su posible incorporación al Swansea. Sin embargo, el futbolista ha frenado el proceso y continúa valorando otras opciones.
La principal alternativa que maneja el jugador apunta al Celta de Vigo. El conjunto gallego sigue atento a su situación, aunque por el momento no ha presentado ninguna propuesta formal al Valencia. Mientras tanto, Almeida continúa entrenándose al margen y sin una decisión definitiva sobre su futuro.
El Swansea activa el plan B
La postura del jugador ha obligado al Swansea City a mover ficha. Anthony Joseph, periodista de Sky Sports, desveló que la entidad galesa ya explora otras opciones para reforzar la medular, consciente de que el tiempo apremia y de que la negativa de Almeida es una posibilidad real. Es decir, en Gales siguen interesados en Almeida, pero no están dispuestos a esperar indefinidamente, y el club no quiere quedarse sin margen de maniobra si la operación acaba frustrándose.
La opción principal es Ousseynou Fall Seck, un jugador senegalés de 19 años que juega en el Randers FC de la Superliga danesa.
Pese a ello, el interés por el futbolista valencianista sigue vigente. El acuerdo entre clubes continúa sobre la mesa, aunque ahora la pelota está en el tejado de Almeida. Mientras el portugués medita su decisión, el Swansea se cubre las espaldas y prepara una alternativa por si uno de sus grandes objetivos del verano termina escapándose.
- El ex del Valencia CF Ramazani hace 'borrón y cuenta nueva'
- Así está el caso André Almeida: el Valencia no tiene noticias del Celta
- El Valencia CF se lanza a por Arnau Martínez
- La Euroliga deja fuera de los playoff 2026/27 a Valencia Basket
- Recital del exvalencianista Hugo González con el Celta: hat-trick en cuatro minutos y máximo goleador de la pretemporada
- Cuenta atrás (tensa) para el traspaso de André Almeida del Valencia CF al Swansea
- Confirmado el cambio de estatus de Cristhian Mosquera en el Arsenal
- Adama Traoré, extremo derecho, opción de mercado en LaLiga