Ahora sí: Acuerdo con el Athletic para que Julen Agirrezabala siga en LaLiga

El inicio de LaLiga EA Sports está a la vuelta de la esquina y los clubes Primera División comienzan a moverse para cerrar sus plantillas con vistas al estreno. El fin de semana del 14 de agosto arranca la competición oficialmente en España por este motivo los equipos se lanzan a concretar operaciones para reforzarse antes de ese día. Aunque el mercado de fichajes permanezca abierto hasta final de mes, los equipos intentarán llegar lo más preparado posible a esa puesta largo en Liga.

En el Athletic Club, por ejemplo, todavía quedan varias situaciones por resolver como la del lateral derecho, Andoni Gorosabel o la del ex del Valencia CF, Julen Agirrezabala. El meta, que estuvo cedido la pasada temporada en Mestalla, no seguirá a las órdenes de Terzic. Desde hace semanas el Athletic espera encontrar acomodo al portero. El Racing de Santander había sido uno de los equipos que había perguntado por Agirrezabala, pero según las palabras de su director deportivo, Chema Aragón, era una operación inviable por las pretensiones del Athletic.

Julen Agirrezabala con el Valencia CF / VCF

Finalmente parece que se ha desbloqueado la situación y Agirrezabala jugará en El Sardinero la próxima temporada. Según ha informado Matteo Moretto el club cántabro y el equipo vasco han alcanzado un acuerdo verbal para la cesión del portero. Está por ver si se concreta el préstamo, aunque ahora sí avanza la negociación entre clubes. Julen Agirrezabala, de 25 años, estuvo cedido en el Valencia CF el pasado curso. El meta del Athletic participó en 19 partidos a las órdenes de Carlos Corberán.

Precisamente el Racing de Santander es uno de los equipos que más se está moviendo en el mercado en su regreso a Primera División. Los cántabros han cerrado fichajes de campanillas con el regreso del 'hijo pródigo' desde México, Sergio Canales.

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A su vez los cántabros también han preguntado por la situación de jugadores de nivel como Dani Parejo, sin equipo tras su etapa en el Villarreal CF. El Racing apuesta en firme por reforzarse de cara a una dura lucha por mantener la categoría.