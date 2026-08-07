Ferran Torres desata la locura en València: homenaje oficial de la Generalitat al campeón del mundo

Ferran Torres ya es imagen y embajador de la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha recibido este viernes en el Palau de la Generalitat al jugador valenciano, campeón del mundo con la selección española de fútbol y uno de los deportistas valencianos con mayor reconocimiento y proyección internacional.

El futbolista de Foios y la Generalitat ha firmado un protocolo de colaboración para que el futbolista se convierta en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana. El acuerdo tiene como objeto proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales.

Ferran firma como imagen y embajador de la Comunitat Valenciana / GERMAN CABALLERO

Orgulloso de su tierra

"Quiero dar las gracias a todos los valencianos por estos honores y estoy muy orgulloso de compartir con todos ellos este mundial. Valencia es mi tierra, aquí tengo mi vida y mi familia y donde adquirí unos valores y compromisos a los que nunca renunciaré".

Ferran tuvo un "recuerdo para la dana y todas las víctimas" y resaltó que su gol "fue de todos los españoles" y también como muestra de "de resiliencia de nuestra tierra"

Para el jugador, ser embajador de la C. Valenciana es "una responsabilidad y significa mucho para mi"- Ferran, que no cobrará por ser imagen de la Comunitat Valenciana, afirmó es el objetivo del protocolo "es que se pongan en marcha proyecto para los jóvenes" que signifiquen "valores positivos para nuestra gente". Por último, destacó que en su menta está "llevar cada más arriba a nuestra Comunitat Valenciana".

Para la Generalitat, Ferran representa el talento deportivo de la Comunitat y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite.

Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario".

Ferran Torres, a su llegada al Palau de la Generalitat / GERMAN CABALLERO

Expectación máxima

El jugador ha llegado rodeado de una gran expectación a su llegada a Palau de la Generalitat de València. La vuelta al casa del campeón del mundo ha desatado la ilusión entre los más jóvenes, El acto comenzó con demora por el retraso del vuelo del futbolista.

De la Generalitat a su pueblo

Tras proclamarse campeón del mundo y jugador que le dio la segunda estrella a España, Ferran Torres será recibido por todo lo alto en Foios con un homenaje. Tras unas merecidas vacaciones en Ibiza y su ronda por EEUU, se ha cuadrado la agenda para realizar el tributo este viernes 7 de agosto a las 18:30 horas en el parking del Sector Sud de Foios.

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El valenciano estará acompañado de su familia en un día muy emotivo. El Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para que el reconocimiento esté a la altura de un campeón del mundo. Es más, ya se anunció de que el pleno declararía a Ferran hijo predilecto de su pueblo, Foios.