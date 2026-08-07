Foios se rinde ante su campeón del mundo Ferran Torres: “Tenía el feeling de que iba a ser protagonista"

Foios recibió este viernes como un auténtico héroe a Ferran Torres. Tras varias semanas de celebraciones y compromisos institucionales después de conquistar el Mundial con la selección española, el delantero regresó a casa para recibir el homenaje de su pueblo natal. El campeón del mundo y autor del gol que decidió la final ante Argentina fue arropado por miles de vecinos en un acto cargado de emoción celebrado bajo el calor de la tarde valenciana.

Las puertas del recinto se abrieron a las 17:00 horas y, una hora y media después, dio comienzo un homenaje en el que no faltaron familiares, amigos y vecinos. Ferran estuvo acompañado por sus abuelos y el resto de su familia en una tarde muy especial, que también contó con la actuación del grupo valenciano Bombai, encargado de poner la nota musical a una celebración que Foios llevaba semanas esperando.

Miguel Ángel Montesinos

“Tenía el feeling de que iba a ser protagonista”

Durante el acto, el delantero recordó cómo vivió las horas previas a la final del Mundial. “La mañana del partido, por el grupo de WhatsApp con amigos y familia, les mandé una foto porque sabía que estaban más nerviosos que yo y les decía que tenía el feeling de que iba a ser protagonista en la final”, explicó entre sonrisas. Una intuición que terminó convirtiéndose en realidad con el tanto que dio a España su segunda estrella.

Ferran también reconoció que todavía está asimilando todo lo vivido durante las últimas semanas. “Vamos a necesitar tiempo para asimilarlo”, confesó el internacional, antes de agradecer el cariño recibido desde que aterrizó de nuevo en España.

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El homenaje concluyó con un mensaje que resume el fuerte vínculo que mantiene con sus raíces. “Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Foios es el pueblo perfecto, para mí es un honor volver aquí siempre que puedo y hoy es un honor tener a toda esta gente para mí”, afirmó un Ferran emocionado ante un pueblo completamente entregado a su campeón del mundo.