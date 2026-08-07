El Girona no tiene ninguna prisa en vender a Arnau Martínez al Valencia CF: titular y capitán contra el Sabadell

El Girona no tiene ninguna prisa en vender a Arnau Martínez al Valencia CF. El lateral derecho del conjunto catalán, objetivo número uno ahora para reforzar el carril diestro, es titular y luce el brazalete de capitán en el amistoso de este viernes (2-2) contra el Sabadell. Una señal más de las distancias que todavía existen entre las dos partes: la negociación será larga y difícil.

Desde el entorno de la operación se asume que las diferencias entre las dos entidades siguen siendo importantes. Tanto la valoración del jugador como las condiciones de un posible traspaso mantienen alejadas las posturas, por lo que todo apunta a una negociación larga y compleja. El Valencia, por si fuera poco, no es el único interesado. El Girona espera con los brazos abiertos las ofertas que está previsto que lleguen en los próximos días de equipos europeos.

Mientras tanto, Arnau Martínez sigue siendo importante en el Girona. Su presencia en el once inicial y el hecho de portar el brazalete de capitán evidencian que no hay ninguna prisa por vender al futbolista y por supuesto que el acuerdo está lejano.

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El perfil perfecto

Una vez ha recibido la luz verde desde Singapur para invertir en la maltrecha y endémicamente débil posición de lateral diestro, el conjunto de Mestalla ha pasado a la acción por el lateral catalán.El futbolista ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, uno de los mejores laterales de LaLiga en las últimas temporadas a pesar del descenso del conjunto catalán, y un perfil de lateral muy equilibrado, con buenas prestaciones defensivas e inteligencia para incorporarse al ataque, además de atesorar un buen manejo de la pelota en fase de construcción. A sus 23 años, además, tiene en el liderazgo uno de sus valores principales y es el capitán del Girona.