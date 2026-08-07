Juan Bernat se sincera sobre el Valencia CF: "Siempre he tenido la ilusión de volver"

El nombre de Juan Bernat vuelve a estar ligado al Valencia CF tras la entrevista concedida al diario AS. El lateral izquierdo, que actualmente milita en la SD Eibar, donde afronta la temporada con el objetivo de lograr el ascenso a Primera División, repasó su trayectoria y dejó claro que el club de Mestalla sigue ocupando un lugar especial en su corazón. El futbolista, que pasó quince años en la factoría de Paterna antes de debutar con el primer equipo, aseguró que nunca se ha arrepentido de la decisión de marcharse al Bayern de Múnich en busca de títulos.

Nunca se ha dado la oportunidad

Bernat explicó que su salida respondió exclusivamente a una ambición deportiva. "Me llegó la oportunidad del Bayern, uno de los mejores equipos del mundo, con Pep Guardiola como entrenador, y era muy difícil decirle que no", afirmó. El defensa insistió en que quería competir al máximo nivel y conquistar títulos, un objetivo que considera cumplido, aunque dejó claro que el Valencia CF sigue siendo "su equipo" y el club donde se formó desde los seis años.

Durante la conversación también recordó la capacidad de la Academia de Paterna para producir grandes laterales izquierdos, como José Luis Gayà, Jordi Alba o Alejandro Grimaldo. Aunque reconoció que no encuentra una explicación concreta, sí destacó que existe una combinación de buen trabajo y cierta casualidad para que tantos jugadores de élite hayan salido de la cantera valencianista en esa misma posición. "La verdad es que hemos salido bastantes. No sé qué explicación puede haber. Hemos salido cuatro, cinco jugadores en esa posición que hemos hecho una gran carrera. No sabría responderte. Algo de coincidencia tiene que haber también", afirmó.

Gayà es siempre uno de los grandes referentes del Valencia. / VCF

El internacional valenciano también confesó que, pese a su deseo de regresar algún día, nunca ha existido una oportunidad real para hacerlo. "Siempre he dicho que es mi casa y que estaría encantado de volver algún día. Siempre he tenido la ilusión de volver a mi tierra y al equipo en el que me he criado", señaló, aunque admitió que, por ahora, ese reencuentro con Mestalla no se ha producido.

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Las palabras de Juan Bernat reflejan el fuerte vínculo que sigue manteniendo con el Valencia CF, el club en el que se formó y debutó como profesional. Aunque nunca se ha dado la oportunidad de regresar a Mestalla, el lateral deja claro que el sentimiento permanece intacto mientras afronta una nueva etapa en la SD Eibar, con el objetivo de lograr el ascenso a Primera División.