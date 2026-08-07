Kiat Lim, Gourlay, Corberán y la plantilla del Valencia CF, del Nou Mestalla a la Basílica: así fue la visita

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, ha reaparecido este viernes en la ciudad y ha acompañado a Ron Gourlay, Carlos Corberán y a la primera plantilla en una visita al Nou Mestalla y posteriormente a la Basílica de la Virgen de los Desamparados. La presencia del máximo dirigente de la entidad coincide con una jornada de 'especial simbolismo para el club', ya que el equipo también ha realizado la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados antes del inicio de la nueva temporada.

Además, el regreso de Kiat Lim se produce apenas dos semanas después de la visita de su padre, Peter Lim, quien volvió a Valencia el pasado mes de julio siete años después de su última estancia en la ciudad. El presidente no ha hecho declaraciones a su salida de la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Una agenda institucional antes del estreno en Mestalla

La expedición valencianista ha recorrido las instalaciones del Nou Mestalla en una mañana cargada de actos institucionales. Posteriormente, la plantilla, el cuerpo técnico y los principales responsables del club acudirán a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados para realizar la tradicional ofrenda a la patrona de Valencia, un acto que cada verano marca el inicio del curso futbolístico desde el punto de vista institucional.

RON GOURLAY, DEL NOU MESTALLA A LA BASILICA / GERMAN CABALLERO

La presencia de Kiat Lim, adelantada por Tribuna, no ha ido acompañada, por el momento, de una explicación oficial sobre los motivos de su viaje. El presidente del Valencia CF permanece en la ciudad en una semana relevante para la planificación deportiva y para la actividad institucional del club, aunque desde la entidad no se ha informado de ninguna comparecencia pública ni de reuniones previstas.

Los Lim dan luz verde a reforzar la plantilla

La llegada de Kiat Lim coincide también con un momento importante en los despachos de Mestalla. Tal y como trascendió este jueves, la propiedad ha autorizado activar nuevas incorporaciones sin necesidad de esperar a realizar ventas, un movimiento que supone un cambio respecto a la política seguida en anteriores mercados y que abre la puerta a acelerar operaciones durante las próximas semanas.

KIAT LIM, DEL NOU MESTALLA A LA BASÍLICA / GERMAN CABALLERO

Ese escenario permite a la dirección deportiva trabajar con un 'mayor margen' para completar una plantilla que Carlos Corberán considera todavía incompleta en varias posiciones. El técnico continúa a la espera de nuevos refuerzos antes del cierre del mercado, con el objetivo de afrontar el inicio de LaLiga con el grupo lo más definido posible.

El último Trofeu Taronja en Mestalla

La visita institucional llega apenas veinticuatro horas antes de la disputa del Trofeu Taronja. El Valencia recibirá este sábado al Newcastle United en la 54ª edición del torneo, una cita que tendrá además un componente histórico al tratarse del último Trofeu Taronja que se celebrará en Mestalla antes del futuro traslado al Nou Mestalla.

Noticias relacionadas

El encuentro supondrá la penúltima prueba de preparación para el conjunto de Carlos Corberán antes del comienzo de LaLiga. Más allá del resultado, el técnico aprovechará el compromiso para seguir ajustando automatismos y evaluar el estado de una plantilla que todavía espera nuevos movimientos en el mercado de fichajes antes del cierre de la ventana estival.