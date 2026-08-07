Novedades en Paterna con la salida de André Almeida del Valencia CF
El portugués vuelve al grupo después de tres días al margen para proteger la operación con el Swansea
Ya está a la espera al Celta, que aun tiene que sacar a Ilaix o Vecino y todavía no ha hecho ninguna oferta
Novedades en la ciudad deportiva de Paterna con el futuro de André Almeida en el Valencia CF. El portugués se ha reincoporado a los entrenamientos con el grupo después de estar apartado durante los tres últimos días para no poner en riesgo la operación con el Swansea. El jugador vuelve al equipo y vuelve al mercado después de frenar su salida al club británico cuando todo estaba acordado.
El Valencia sigue sin entender a André. El jugador pidió salir y que el club aceptara las ofertas y eso es exactamente lo que ha hecho la entidad de Mestalla porque hasta la fecha, la única oferta que ha llegado es la del Swansea. El Valencia confiaba en el "sí" del jugador porque siente que siempre le ha tratado bien (renovación con aumento de sueldo, dorsal '10' y muchas oportunidades desportivas), pero André se ha plantado y ha frustrado su traspaso al Swansea.
Pendiente de Ilaix y Vecino
El jugador, mientras tanto, espera que el Celta de Vigo u otro equipo interesado entre en escena, pero la realidad es que eso todavía no ha pasado. No se ha producido ninguna llamada del Celta. Mucho menos, oferta. André necesita que el Celta saque a Moriba o Vecino y que el conjunto vigués se lance de verdad a por el valencianista, que ni quiere jugar en el Valencia ni en el Swansea.
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