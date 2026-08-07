Oficial: el Celta, rival del Valencia CF en su debut liguero, refuerza su portería

El RC Celta ha hecho oficial el fichaje de Altay Bayindir. El guardameta internacional con Turquía llega cedido por el Manchester United con una opción de compra y se convierte en el último refuerzo del conjunto dirigido por Claudio Giráldez. Su incorporación también supone una novedad para el Valencia CF, que se medirá al equipo gallego en Balaídos en su debut liguero tras el aplazamiento de la primera jornada frente al Betis.

El internacional turco reforzará la portería celeste

Bayindir, de 28 años, se formó en las categorías inferiores del Bursaspor y del Ankaragücü antes de consolidarse en el Fenerbahçe, donde completó cuatro temporadas y llegó a ejercer como capitán. En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco de la historia del club inglés y acumulando minutos tanto en competiciones nacionales como europeas.

El nuevo portero celeste se incorporará directamente a la concentración del Celta en Italia para participar en los amistosos de pretemporada frente al Sassuolo y al Nápoles. El club gallego destaca de Bayindir su seguridad bajo palos, su envergadura y su capacidad para dominar el juego aéreo, cualidades con las que espera elevar el nivel competitivo de la plantilla.

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Para el Valencia CF, la llegada del internacional turco añade un nuevo nombre a la plantilla de uno de sus primeros rivales del campeonato. El conjunto de Carlos Corberán abrirá su participación en LaLiga en Balaídos después del aplazamiento del choque contra el Betis y lo hará frente a un Celta que continúa reforzándose con el objetivo de mantenerse entre los equipos más competitivos de la categoría.