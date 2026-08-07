El Valencia CF espera al Celta por Almeida con condiciones diferentes a las del Swansea

Al 'caso Almeida' todavía le quedan muchos capítulos este verano. El Valencia CF no entiende el comportamiento del Celta de Vigo y André Almeida durante los últimos días y eso tendrá consecuencias en el mercado. La sensación en el club, después de dejar escapar una oferta de 3,5 millones de euros más bonus del Swansea, es que mucho va a tener que esforzarse el conjunto vigués si de verdad quiere y va en serio a por el portugués. Algo que, vistos los acontecimientos, la entidad de Mestalla pone en duda.

Lo que tiene claro el Valencia es que en una hipotética operación con el Celta las condiciones no van a ser las mismas que con el Swansea. La idea del club, ya sin tanta urgencia por el visto bueno de la propiedad a invertir sin necesidad de salidas, es pedir más de los 3,5 millones que pagaba el conjunto británico. El Valencia no tiene ningún interés en vender a André al Celta (rival directo del club si de verdad aspira a Europa) y menos que el jugador vista de celeste el 22 de agosto en Mestalla en el debut oficial en LaLiga.

Después de tres días al margen para proteger la operación, el jugador ha vuelto a los entrenamientos con el grupo como estaba previsto si su traspaso al Swansea no salía adelante. El futbolista está de nuevo a las órdenes de Carlos Corberán, pero sigue sin contar en sus planes. Nada ha cambiado en este sentido. Lo que sí ha aumentado es el enfado del club con el jugador.

André pidió al Valencia que aceptara ofertas porque quería salir en verano y eso es lo que hizo el Valencia con la primera que tuvo encima de la mesa. Una actitud que dista mucho de la que tuvieron recientemente otros jugadores de la plantilla en rampa de salida como Baptiste Santamaría o Cenk Özkacar. El club, como publicó este periódico, siente que siempre se ha portado bien con el jugador (renovación con aumento de sueldo, dorsal '10' y muchas oportunidades deportivas) y que a la hora de la verdad no ha sido correspondido.

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Sin noticias del Celta

¿Cuál será el futuro de Almeida? La realidad es que, aunque el jugador le habla al Valencia del Celta, el club celeste sigue sin mover ficha. Ni hay llamada ni hay oferta. El luso es uno de los jugadores que el Celta tiene en su agenda en caso de dar salida a Ilaix Moriba o Matías Vecino, pero puede que no sea el único en el abanico de opciones y que ese interés no se traduzca finalmente en oferta. Tiempo al tiempo. De momento, Almeida tendrá que enfrentarse este sábado al veredicto siempre sabio de Mestalla. El Swansea mientras tanto ya trabaja en una alternativa.