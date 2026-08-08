Hugo González (ex Valencia CF) sube al primer equipo del Celta de forma permanente y jugará Europa

A falta de que se anuncie de manera oficial, Claudio Giráldez ya ha tomado una decisión definitiva: se queda a Hugo González en el primer equipo del Celta de Vigo. El ex del Valencia CF jugará Europa la próxima temporada después de 'romperla' con el filial celeste y de ser la gran sensación de la pretemporada.

La información, avanzada por la agencia EFE con fuentes del club gallego, señala que el canterano valencianista sera dado alta como jugador del primer equipo y que tendrá uno de los primeros 25 dorsales.

Hugo González disparando la falta / Celta

Héroe del ascenso

Era la gran pregunta al inicio del verano después de que el valenciano se convirtiera en la gran sensación del filial, siendo máximo anotador y pieza clave para subir al Celta Fortuna a Segunda División.

La duda radicaba en que al no ser ya sub23, no podía compaginar ambos equipos y el Celta tenía que decidir entre apostar porque fuera el referente de su filial en la categoría de plata del fútbol español o darle la oportunidad de jugar con los mayores.

Ha derribado la puerta este verano

Seis goles en cuatro partidos de pretemporada han disipado cualquier duda que pudiera tener Giráldez, que ha activado su ascenso definitivo a la primera plantilla y le dará la opción de jugar competición europea.

El Valencia CF, que lo 'regaló' la temporada pasada a cambio de unos bonus por rendimiento y el 30 por cien de futura venta, tendrá que esperar para sacarle algo rédito económico.