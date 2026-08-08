Kiat Lim, presente en Mestalla en el Trofeu Taronja viendo al Valencia CF contra el Newcastle

Más de siete años después, un Lim se sienta en el palco de Mestalla. Kiat Lim, presidente del club e hijo del máximo accionista, se ha sentado por primera vez en la butaca presidencial más de un año después de ser nombrado en el cargo.

El presidente, que se encontraba en la ciudad para ver las obras del Nou Mestalla, hablar con la plantilla y reunirse con sus ejecutivos en el club, está sentado junto con Javier Solís.

Aparición discreta y no anunciada

No se había anunciado su presencia en ningún momento, pero había muchas opciones de que sucediera de manera discreta y sin llamar mucho la atención por el malestar de la afición hacia su gestión.

Fernando Bustamante

SUPER ha 'cazado' a Kiat en su primera aparición en el estadio de Mestalla para ver un partido del primer equipo. Su padre, en cambio, lleva desde 2019 sin pisar el coliseo de la Avenida de Suecia. El presidente ha escuchado su primer "¡Peter, vete ya!" durante el minuto 19.