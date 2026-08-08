Así llega el Newcastle contra el Valencia CF a Mestalla: nuevo entrenador y reconstrucción en marcha

El Trofeu Taronja enfrentará este sábado a dos clubes que llegan al inicio de temporada con más dudas que certezas. Mientras el Valencia sigue pendiente de completar una plantilla con varias necesidades, el Newcastle aterriza en Mestalla inmerso en una profunda renovación deportiva.

El conjunto inglés afronta una etapa de transición tras finalizar la pasada campaña en la duodécima posición de la Premier League, un resultado decepcionante para un club diseñado para pelear por los puestos europeos.

El final de la era Eddie Howe

La primera gran decisión del verano llegó en el banquillo. Eddie Howe, el técnico que devolvió al Newcastle a la élite inglesa y europea, cerró su etapa tras cinco temporadas al frente del equipo.

Su sustituto es Matthias Jaissle. El alemán, de 38 años, llega procedente del Al-Ahli saudí después de destacar anteriormente en el Red Bull Salzburgo con un estilo basado en la presión alta y el juego vertical. Con su llegada, el club busca rejuvenecer la plantilla y abrir un nuevo ciclo tras varios años construidos alrededor de un mismo bloque.

Matthias Jaissle, el nuevo entrenador del Newcastle / Europa Press

Adiós a los líderes del proyecto

El mercado ha estado marcado por las salidas de varios futbolistas importantes. La más significativa es la de Bruno Guimarães, capitán y principal referente del equipo durante las últimas temporadas. El brasileño pondrá rumbo al Arsenal en una operación cercana a los 75 millones de libras.

Tampoco seguirán Anthony Gordon ni Sandro Tonali, dos jugadores llamados a liderar el futuro del club y que, junto a Bruno, formaban la columna vertebral del proyecto saudí.

Bruno Guimarães con el Newcastle / EFE

Las incorporaciones realizadas hasta ahora muestran una estrategia distinta a la de otros veranos. El Newcastle ha apostado por perfiles jóvenes con margen de crecimiento como el guardameta Ewen Jaouen o el extremo ecuatoriano Johan Martínez. Aun así, el mercado sigue abierto y en Inglaterra se espera alguna incorporación más, especialmente para reforzar el centro del campo tras la salida de Guimarães.

Una prueba exigente para el Valencia

Pese a los cambios, el Newcastle mantiene jugadores de primer nivel. Nick Pope, Sven Botman, Lewis Hall, Harvey Barnes o Jacob Ramsey seguirán siendo piezas importantes dentro del nuevo proyecto. Más allá de su momento de transición, el Newcastle sigue siendo uno de los clubes con mayor potencial de Europa y cuenta con una plantilla plagada de internacionales.

Por ello, el Trofeu Taronja servirá al Valencia para medirse a un rival de entidad antes del inicio liguero. También será una oportunidad para observar de cerca cómo evoluciona uno de los proyectos más observados de la Premier League, un gigante que ha decidido reinventarse después de comprobar que la inversión, por sí sola, no garantiza el éxito.

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Mestalla verá un Newcastle diferente al de los últimos años. Menos reconocible, quizá menos estable, pero todavía repleto de talento y con la ambición intacta de regresar cuanto antes a la élite del fútbol inglés.