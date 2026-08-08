Meunier debuta con el Sunderland el mismo día que el Valencia CF se presenta en Mestalla sin lateral

El destino tiene estas cosas. El Valencia CF se presenta en Mestalla sin lateral derecho el mismo día que Thomas Meunier debuta con el Sunderland. Así ha sido. El internacional belga se ha estrenado como titular en el triunfo del conjunto inglés (2-0) sobre el Lens francés gracias a los goles de Trai Hume y Wilson Isidor.

El Valencia todavía sufre las consecuencias del "no" de Meunier. Ron Gourlay y Carlos Corberán contaban con el internacional belga después de llegar a un acuerdo verbal con el futbolista. De nada sirvió. El jugador tomó una decisión tras su eliminación del Mundial y acabó aceptando la oferta del Sunderland con mejor proyecto deportivo y mejores condiciones económicas.

La negativa de Meunier provocó que el Valencia CF entrara en estado de 'shock' y obligó al club a peinar el mercado en busca de un sustituto. La lista desde entonces cada día es más larga: Andrés García, Toljan, Mikelbrencis, Ehizibue, Chirino y la primera opción ahora mismo Arnau Martínez, por el que ya hay una negociación abierta.

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Sin ninguno de ellos en plantilla, Corberán se ha visto obligado a echar mano de la Academia con Gamón y Monferrer, ahora lesionado.