Mario Domínguez se marcha cedido al Excelsior Rotterdam: Todos los detalles de la operación

Ya es oficial. Mario Domínguez jugará la temporada 2026/27 en el Excelsior Rotterdam de la Eredivisie, primera división neerlandesa. El Valencia CF acaba de confirmar a través de sus canales oficiales que el futbolista de 22 años se marcha cedido una campaña entera para continuar con su crecimiento deportivo en una liga con nivel acostumbrada a desarrollar grandes talentos.

Tanto el club como la parte del jugador entienden que es el momento idoneo para tomar esta decisión sin separar definitivamente sus caminos. También coinciden en que es la operación perfecta para el contexto. Mario pone rumbo a Róterdam a modo de préstamo y el Excelsior tendrá la oportunidad de comprarlo por una cantidad considerable cuando finalice la temporada, algo que puede beneficiar a todas las partes. La opción de compra de la que dispone el conjunto neerlandés supera ligeramente el millón de euros y es sobre un porcentaje algo superior al 50 por ciento de los derechos del futbolista. La información de su marcha a Róterdam fue adelantada por 'La Grada' este viernes.

En cualquier caso, si finalmente se acaba completando la opción de compra al finalizar la temporada, el Valencia se guarda mecanismos para no perder el control total del futbolista. La entidad de Mestalla dispondrá de un derecho de tanteo y diferentes fórmulas para recuperarlo.

Opción escogida pensando en el desarrollo del jugador

La opción de Róterdam no era la única opción para Mario Domínguez, pero sí la que el club considera más inteligente. Según ha podido saber SUPER, el delantero tenía ofertas de varios clubes de Segunda División y de algún Primera de ligas extranjeras. Sin embargo, tanto el Valencia como Mario ven en la Eredivisie un contexto mucho más favorable para el desarrollo y crecimiento de jóvenes futbolistas. Algo parecido a lo que ocurre con la liga belga.

Mario Domínguez / VCF

De hecho, un ejemplo muy reciente es el de Ferran Jutglá, que también perteneció a la cantera del Valencia CF. El delantero catalán tuvo un gran rendimiento en el Barça B, pero no contó con demasiadas oportunidades en el primer equipo. Se tomó la decisión de continuar con su carrera en Bélgica, concretamente en el Brujas, y años más tarde fichó por un Celta de Vigo que juega competición europea y donde ahora es un jugador importante.

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A Mario se le caen los goles

Además, si algo ha demostrado Mario Domínguez es que tiene una base sólida que desarrollar. En las últimas temporadas se ha erigido como el mejor goleador del Mestalla, convirtiéndose incluso en el máximo anotador del filial valencianista en el siglo XXI. Ni siquiera la grave lesión de rodilla que sufrió en 2024 cortó su progresión, y la mejor prueba son los 17 tantos que anotó en la última temporada en el Antonio Puchades.