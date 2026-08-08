¿Mismo once del Valencia CF para el Taronja y el debut en LaLiga?: el precedente de Corberán del verano pasado

El partido de esta noche ante el Newcastle ofrecerá conclusiones de la pretemporada para el Valencia CF más allá del resultado. El once que presente Carlos Corberán ante el conjunto inglés tiene muchas posibilidades de ser el elegido para afrontar el estreno liguero ante el Celta de Vigo el próximo 22 de agosto en Mestalla. Al menos eso es lo que sucedió el año pasado.

El precedente del pasado verano invita a pensar en ello. Entonces, el técnico valencianista utilizó el último ensayo ante el Torino como banco de pruebas definitivo y repitió la alineación en el debut de LaLiga frente a la Real Sociedad. El Valencia se impuso al conjunto italiano por 3-0 y Corberán apostó por un equipo formado por Agirrezabala, Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà, Pepelu, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López, Raba y Hugo Duro.

Una semana después, en el estreno liguero contra la Real Sociedad, el entrenador mantuvo la misma estructura y volvió a confiar en esos once jugadores para iniciar el encuentro. Corberán utilizó aquel encuentro ante el Torino para probar el equipo que tenía en mente para el comienzo de la competición oficial. La historia puede repetirse un año después, aunque el escenario no es exactamente igual.

Hoy espera el Newcastle en un partido que, a diferencia de los últimos veranos, podía no ser el último antes del debut contra el Celta en LaLiga el 22 de agosto. La idea de club es disputar un amistoso (Raja Club de Casablanca) antes para que el equipo no pierda ritmo de competición tras el aplazamiento de la jornada 1 ante el Betis. También falta por saber a qué altura del mes de agosto llegarán los ansiados y necesarios refuerzos en la banda derecha: lateral y extremo. ¿Llegarán a tiempo? ¿Dará continuidad al once del Taronja?

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El once probable

Sea como sea, el Taronja de esta noche volverá a ser el gran test antes de debutar en la competición. La lesión de Rioja y la falta de fichajes en la banda derecha obligará al entrenador a buscar soluciones. El plan es que Corberán apueste de inicio por un once titularísimo que podría ser el formado por Dimitrievski; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Danjuma en banda de nuevo, Sato y Hugo Duro arriba. Las otras opciones más remotas que le permite la plantilla para mantener a Danjuma de '9' (viene de marcar tres goles en el 'stage' de Inglaterra) es apostar por Raba partiendo desde la derecha o desplazar a Sato para doblar el lateral izquierdo con Gayà y Jesús Vázquez.