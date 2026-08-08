Valencia CF - Newcastle: el último Taronja de la historia en Mestalla

El Valencia CF-Newcastle de esta noche no es un partido más. Mestalla vivirá su último Trofeo Taronja de la historia. Todavía se hace difícil de asimilarlo, hasta duele pensarlo, pero este sábado 8 de agosto de 2026 comienza la despedida del viejo y eterno Mestalla de nuestras vidas.

La historia de las noches de verano nació el pasado 24 de junio de 1959 con una inolvidable edición en la que se exhibió el Santos de Pele cuando todavía se disputaba a final de temporada. El astro brasileño fue el primer en marcar un gol en el torneo. Desde entonces, un total de 53 ediciones, entre las que destaca el debut de Mario Alberto Kempes un 16 de agosto de 1976 contra el CSKA de Moscú.

La última edición ante el Torino FC (3-0) se la llevó el Valencia. El conjunto que dirige Carlos Corberán se presentó ante su afición con un triunfo claro en el que Javi Guerra, con un doblete, y Luis Rioja marcaron los goles. Un año después, el Valencia CF se presenta a su afición con un nuevo proyecto con de momento cuatro fichajes (Guido, Sato, De Haas y Dieng) y la renovación clave de Dimitrievski. Aunque la gran novedad podría ser la presencia por primera vez desde que es presidente de Kiat Lim en el palco de autoridades.

Hoy espera el Newcastle en un partido que, a diferencia de los últimos veranos, podía no ser el último antes del debut contra el Celta en LaLiga el 22 de agosto. La idea de club es disputar un amistoso (Raja Club de Casablanca) antes para que el equipo no pierda ritmo de competición tras el aplazamiento de la jornada 1 ante el Betis.

El once probable

Sea como sea, el Taronja de esta noche volverá a ser el gran test antes de debutar en la competición. La lesión de Rioja y la falta de fichajes en la banda derecha obligará al entrenador a buscar soluciones. El plan es que Corberán apueste de inicio por un once titularísimo que podría ser el formado por Dimitrievski; Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Danjuma en banda de nuevo, Sato y Hugo Duro arriba. Las otras opciones más remotas que le permite la plantilla para mantener a Danjuma de '9' (viene de marcar tres goles en el 'stage' de Inglaterra) es apostar por Raba partiendo desde la derecha o desplazar a Sato para doblar el lateral izquierdo con Gayà y Jesús Vázquez.

Por extraño que parezca, en el Nescastle debutará técnico. El alemán Matthias Jaissle fue anunciado esta semana nuevo entrenador tras la dimisión de Eddie Howe después de un verano marcado por las salidas (Gordon, Tonali o Bruno Guimaraes). Jaissle aterriza en St. James’ Park después de firmar una brillante trayectoria en el Red Bull Salzburgo y el Al-Ahli. En Austria conquistó un doblete de Liga y Copa y llevó al club por primera vez a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que en Arabia Saudí logró dos títulos consecutivos de la AFC Champions League.

Actos previos

Coincidiendo con la 54ª edición del torneo, el Valencia CF ha invitado a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por los recientes incendios, un gesto de reconocimiento y apoyo que centrará buena parte de los actos previos al encuentro frente al Newcastle United, programado para las 21:00 horas.

Desde las 19:30 horas, con la apertura de puertas y la llegada del equipo, la afición podrá disfrutar de una completa programación antes del inicio del partido. La banda musical de la Vall d'Uixó pondrá la banda sonora a la previa, mientras que la plantilla valencianista saltará al césped para realizar la tradicional fotografía oficial del Trofeu Taronja, una imagen que cada verano sirve para presentar al equipo ante su público.

El homenaje continuará instantes antes del pitido inicial, cuando jugadores de la Academia VCF desplegarán una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d'Art Urbà, como reconocimiento a la última temporada del actual Camp de Mestalla. A continuación, la banda musical de la Vall d'Uixó y una soprano interpretarán el Himno Regional de la Comunitat Valenciana, completando una ceremonia cargada de simbolismo antes de que comience el encuentro.

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Guillot entrega el trofeo

Tras el partido, la leyenda del club Vicente Guillot entregará el Trofeo Taronja al equipo vencedor, un galardón que, una edición más, ha sido elaborado con un diseño sostenible, poniendo el punto final a una noche en la que los homenajes tendrán tanto protagonismo como el fútbol.