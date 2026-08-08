El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Newcastle United

El Valencia CF ha perdido el último Trofeu Taronja de la historia de Mestalla por 1-2 ante el Newcastle. Pese a que los de Corberán se pusieron por delante con un golazo de Ugrinic, el hecho de haber jugado con 10 desde el minuto 30 les hizo ceder ante la presión del conjunto inglés. Estas son sus notas:

Sato se lamenta en el Trofeu Taronja / Fernando Bustamante

Dimitrievski (6):

Poco pudo hacer en los dos goles del Newcastle. El portero del Valencia volvió a mostrar seguridad en las salidas y organizó al equipo desde atrás

Gayá (4):

El capitán del Valencia perdió los papeles en el minuto 35 y se llevó por delante a Elanga, que abandonó el terreno de juego en camilla, con una entrada impropia de un amistoso. Gayá se vio desbordado por el extremo del Newcastle desde el principio del partido e incluso estuvo a punto de cometer un penalti que no señaló el árbitro. Fue el más señalado porque dejó a su equipo con un futbolista menos durante gran parte del partido.

César Tárrega (5):

Tras una mala pretemporada, Tàrrega se redimió en la presentación ante el público en Mestalla. El defensa de Aldaia estuvo correcto durante los 60’ minutos que jugó y no cedió ante la presión de jugar con un futbolista menos. Esta actuación debe de darle confianza de cara al inicio de LaLiga.

Pepelu (6):

Pese a que no jugó en su posición natural, Pepelu se convirtió en el líder de la zaga. Pepelu fue el mejor defensa del Valencia y así se lo reconoció Mestalla, que le ovacionó en varias ocasiones. Recuperó varios balones y protagonizó un par de acciones defensivas dignas de alguien que podría llevar toda la vida jugando de central. Además estuvo correcto en la salida de balón

Justin De Haas (5):

Su gran zancada le permite salir con el balón desde atrás y tiene las cualidades suficientes para convertirse en una pieza importante en la creación de juego. Sin embargo, ante el Newcastle estuvo impreciso en los pases y cometió algunos fallos defensivos que le podrían haber costado caros al Valencia.

Jesús Vázquez (6):

Comenzó el partido a banda cambiada y, aunque no se le notaba del todo cómodo, participó en el juego y le dio amplitud a las bandas. Tras la expulsión de Gayá regresó a su posición natural y se notó.

Ugrinic (6):

Uno de los principales protagonistas. El suizo abrió el marcador del encuentro con un golazo desde fuera del área y dirigió la creación de juego del equipo junto a Javi Guerra. Además se vació sobre el césped y se mostró muy comprometido durante los 60 minutos que jugó. En cuanto abandonó el terreno de juego, el Valencia se vio más perdido a la hora de conectar con los jugadores de arriba.

Guido Rodríguez (4):

Fue el centrocampista que peor jugó y el gran culpable del gol del empate del Newcastle. El jugador argentino le regaló un balón al delantero del Newcastle cuando pretendía darle un pase atrás a Dimitrievski. Además, durante el resto del encuentro estuvo mucho más impreciso de lo habitual y falló varios pases fáciles.

Javi Guerra (6):

La estrella del equipo. Uno de los más aplaudidos por el público antes de que el balón echara a rodar y sobre el césped fue el nexo entre la zona de creación y la zona de finalización del Valencia CF. La mayoría de acciones en las que el Valencia acabó generando peligro nacieron en sus botas. Su potente zancada con balón y su gran visión de juego son imprescindibles en este equipo y va a ser fundamental que mantenga un buen nivel durante la temporada.

Sato (5):

Durante los primeros minutos se atrevió a probar cosas y también hay que destacar que es un jugador que sabe cuando parar la jugada y buscar otras opciones. Sin embargo, tras la expulsión de Gayá tuvo que retrasar su posición y desapareció de la zona de ataque. Aun así, el japonés firmó un buen encuentro y sigue siendo uno de los jugadores que más ilusiona a la afición.

Hugo Duro (4):

Estuvo algo más participativo que en el resto de partidos de pretemporada, porque bajó a recibir el balón y fue un activo valioso en la presión tras pérdida. Sin embargo, le faltó mucho protagonismo de cara a portería.

Cambios:

Dieng (5):

Estuvo muy participativo durante los 30 minutos que disputó y sus llegadas con balón le dieron amplitud al equipo cuando más perdido se veía.

Otorbi (6):

Posiblemente firmó sus mejores minutos con el primer equipo del Valencia. Otorbi le puso en bandeja 2 goles a Danjuma, pero la mala toma de decisiones del holandés privó al joven canterano de marcharse con 2 asistencias.

Danjuma (4):

Tuvo en sus botas la oportunidad de meter un doblete para que el último Trofeu Taronja de la historia de Mestalla se quedara en casa, pero su mala toma de decisiones le penalizó. Aunque el holandés estuvo muy participativo y se ofreció constantemente, tanto en banda como en punta, no estuvo nada acertado a la hora de definir.

Diakhaby (5):

Jugó sus primeros minutos en Mestalla desde la operación y estuvo correcto.

Raba (-):

Entró a falta de 10 minutos para el final y no entró en juego prácticamente.

Iker Córdoba (-):

Noticias relacionadas

Al igual que Raba, tan solo jugó 10 minutos. El canterano forzó un saque de esquina en los últimos minutos, pero no tuvo muchas más oportunidades de entrar en contacto con la pelota.