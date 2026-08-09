Guiño de Ramazani al Valencia CF en Instagram después de su 'borrón y cuenta nueva'

Largie Ramazani dio un vuelco radical a sus redes sociales la semana pasada. Borró todas sus publicaciones como futbolista profesional, se quitó la foto de perfil y quitó todo rastro de ser jugador del Leeds United en la biografía. El futbolista, no obstante, no ha desaparecido de Instagram... y se ha dejado ver en la cuenta de Jesús Vázquez.

El extremo belga, que interesa al Valencia CF y que quiere jugar en Mestalla la próxima temporada, comentó dos emoticonos con fuegos a la publicación del lateral izquierdo después del encuentro del conjunto de Mestalla frente al Newcastle United.

Largie Ramazani comentando en la publicación de Jesús Vázquez / SD

Quiere volver

El futbolista, que mantiene una estrecha relación con muchos miembros del vestuario del Valencia CF sigue con la idea de volver a Mestalla entre ceja y ceja después de acabar la temporada comoe l jugador más en forma del equipo en la parcela ofensiva con permiso de Javi Guerra.

El Leeds lo quiere traspasar

El belga no ha participado en la pretemporada del Leeds, que lo quiere sacar en forma de traspaso porque no cuenta con él, pero que es consciente de que la voluntad del jugador tiene mucho peso en la elección del destino definitivo. Quedan capítulos por escribir en el 'culebrón Ramazani'.