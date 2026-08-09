Inesperado cambio de rol para Yarek en el PSV

Yarek Gasiorowski era una de las joyas de la cantera del Valencia CF y, tras más de una década en las categorías inferiores, estaba llamado a convertirse en una de las piezas clave del club. Sin embargo, tras 30 partidos con el primer equipo, el Valencia decidió no renovarle. Durante el verano de 2025, el defensa hispano-polaco se marchó libre al PSV Eindhoven. Yarek se convirtió rápidamente en una pieza fundamental para el equipo holandés, sin embargo, su rol en el equipo podría haber cambiado.

Dos títulos en muy poco tiempo

Desde que aterrizó en Países Bajos, el exjugador del Valencia ya sabe lo que es ganar títulos. Prácticamente nada más llegar, Yarek jugó 60 minutos en la final de la Supercopa de los Países Bajos que ganó el PSV ante el Go Ahead Eagles. Solamente unos meses después, Yarek levantó la liga holandesa para cerrar una magnífica temporada. Entre todas las competiciones disputó 38 encuentros, en los que anotó 3 goles, y la próxima temporada volverá a jugar la Champions League.

Yarek Gasiorowski, celebrando un gol / EFE

Las mayores cualidades de Yarek son su zancada ancha y su buen criterio cuando tiene el balón en los pies. Su calidad técnica y su físico le permitieron competir prácticamente desde siempre en categorías superiores a la que le correspondía por edad, demostrando desde muy joven su potencial. El hecho de haber crecido rodeado de rivales más mayores que él, también le ha ayudado a desarrollar una gran madurez futbolística desde muy pequeño.

Se ha convertido en un fijo en las inferiores de la selección

Su progresión también le ha llevado a convertirse en un fijo de las categorías inferiores de la selección española. Actualmente, el futbolista es un habitual de la sub-21, con la que ha disputado todos los partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027 y ya ha conseguido marcar un gol.

YAREK CON LA SUB-21 ESPAÑOLA / Acero

Yarek ante un posible cambio de rol

En el PSV, Yarek se ha convertido en un central zurdo con un papel importante en la salida de balón. Su capacidad para encontrar pases desde atrás, unida a su velocidad y su potencia física, le permite participar activamente en la construcción del juego. El propio PSV destaca precisamente su buen pase, su dominio del juego aéreo y su fortaleza defensiva, además de considerar que su perfil encaja con la filosofía del club.

Precisamente por eso, la decisión del entrenador del conjunto holandés en el primer partido de liga ha sido sorprendente. Yarek no jugó nada ayer en el debut liguero de su equipo. El PSV empató a 2 contra el Fortuna Sittard, que quedó undécimo la temporada pasada. El nivel de los centrales no fue bueno y Peter Bosz, entrenador del PSV, podría haber echado mano de Yarek para defender el resultado cuando su equipo se adelantó en el minuto 74. Sin embargo, no lo hizo y el Fortuna Sittard acabó empatando en el último minuto del encuentro tras un mal despeje de la defensa rojiblanca.

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Eindhoven (Netherlands), 09/12/2025.- Yarek Gasiorowski of PSV Eindhoven reacts during the UEFA Champions League match between PSV Eindhoven and Atletico Madrid at the Phillips Stadium in Eindhoven, Netherlands, 09 December 2025. (Liga de Campeones, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN / MAURICE VAN STEEN / EFE

Ayer el PSV jugó con 5 cambios respecto a su once habitual, por lo que habrá que esperar hasta la próxima jornada para verificar si se confirma el cambio de rol de Yarek. Por el momento, el exjugador del Valencia seguirá esperando su turno de volver a ser importante.