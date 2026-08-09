Un Lim en Mestalla siete años después: de la Champions a la indiferencia

En el paréntesis de tiempo que ha pasado entre las visitas de Peter y Kiat Lim a Mestalla ha tenido lugar la peor gestión de la historia de la entidad de Mestalla, el derrumbamiento de un club ganador y prestigioso en Europa, la vulgarización de un equipo que ocupaba una posición privilegiada del ranking UEFA y que venía de celebrar con un título sus cien años de existencia y que en los últimos años ha convertido la permanencia en su objetivo. Siete años que han dado al valencianismo para desencantarse, enfadarse, manifestarse y, finalmente, resignarse.

El regreso de un Lim al coliseo de la Avenida de Suecia dejó patente una realidad palpada en las últimas temporadas, el máximo accionista ya le genera indiferencia. Es cierto que la composición de Mestalla no es la misma en un Trofeu Taronja que en un partido de Liga con los abonados habituales, pero también lo es que a pesar de estar el hijo de Peter ejerciendo como presidente por primera vez en el palco, hubo más pitos y críticas hacia José Luis Gayà o Carlos Corberán que hacia él.

Fernando Bustamante

Por el camino y hasta que un Lim se ha atrevido a volver a sentarse en Mestalla hubo manifestaciones, vaciados del estadio y demás iniciativas populares que gozaron de un respaldo gigantesco por parte de la masa social valencianista, pero en los últimos años la rebeldía se ha reducido a un grupo de accionistas cantando las cuarenta a los ejecutivos de Meriton en la Junta General de Accionistas y a un protocolario minuto 19 que es ya un peaje muy gratuito a pagar.

Kiat, visita al Nou Mestalla y charla con el equipo

El motivo de la presencia del presidente en la ciudad fue hablar con la plantilla antes de una temporada muy importante para el Valencia CF y para visitar de nuevo las obras del Nou Mestalla, que afrontan su fase definitiva. Kiat también vio el partido frente al Newcastle desde la grada y escuchó en directo su promer "Peter vete ya".

Peter, desde el Valencia CF - Real Madrid de 2019

Su hijo rompió un registro que databa de diciembre de 2019, cuando Peter Lim visitó Mestalla para ver un Valencia CF - Real Madrid en la campaña que todo empezó a truncarse. Por aquel momento el equipo estaba vivo en Champions League y todavía no había caído en barrena, como le sucedió después del parón por COVID. El verano siguiente el club firmó el mercado que lanzó al Valencia al vacío.

Desde entonces, Peter no se ha sentado en el palco de Mestalla, aunque hace unas semanas volvió por primera vez a la ciudad en un viaje exprés de un solo día también para presenciar las obras del estadio. A pesar de que el Valencia CF jugaba un amistoso ese día, el máximo accionista no se quedó.