El mensaje de Hugo Duro tras la derrota en el Trofeu Taronja

Hugo Duro afronta su sexta temporada con el Valencia CF. Esta, de nuevo, sin participar en competición europea, aunque sea una obligación luchar por volver tal y como han manifestado los jugadores y el propio '9' en alguna ocasión durante la temporada pasada.

El delantero no ha podido estrenarse en la pretemporada y se ha quedado a cero antes del estreno liguero, sin embargo, formó como titular en el once de Carlos Corberán frente al Newcastle United en el Trofeu Taronja. A priori, porque restan bastantes días para el debut oficial del equipo, Hugo Duro está en una buena posición para partir como titular frente al Real Celta en Mestalla. La lesión que ha sufrido Sadiq lo ha dejado fuera de las últimas pruebas de pretemporada, por lo que el nigeriano podría llegar falto de ritmo al inicio.

Tras una noche agridulce en Mestalla, donde parte del público cargó contra la propiedad, pidió la dimisión de Corberán e incluso silbó tras la derrota del Valencia CF, Hugo Duro ha lanzado un mensaje de unión y agradecimiento en sus redes sociales. "Gracias afición por acompañarnos en la última edición en Mestalla. Nos vemos en Liga dentro de dos semanas"

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Y es que Mestalla, una temporada más, pero sobre todo, esta, la última, será fundamental para elevar o no la dinámica del equipo en Liga. De hecho el Valencia CF arrancará el campeonato nacional de Liga con dos duelos consecutivos como local frente al Real Club Celta de Vigo y el Real Betis, unidos a una cuarta jornada en la que el FC Barcelona visitará el centenario campo.