El Como paga 30 millones por un viejo deseo del Valencia CF

El Como 1907 sigue sacando músculo desde su ascenso a la Serie A y confirmándose como la gran alternativa a los grandes del fútbol italiano. Con Cesc Fábregas en el banquillo y un juego excelente, el cuadro transalpino sigue poniendo toda la carne en el asador en el mercado de fichajes con una fuerte inversión.

El último fichaje ha sido el del mundialista Trevoh Chalobah, por el que han pagado 30 millones de euros fijos más variables al Chelsea FC unos meses después de que el defensor estuviera en Estados Unidos a las órdenes de Thomas Tuchel: "Nos aporta fuerza, velocidad y personalidad en defensa, además de la calidad técnica para construir el juego desde atrás. Es un líder que puede elevar el nivel del equipo, y estoy muy contento de que haya elegido el Como", comentaba Fábregas sobre su fichaje.

Bordalás lo quiso en 2021

El central es un viejo deseo del Valencia CF. José Bordalás pidió un defensa y el inglés era uno de los favoritos de la lista, pero el club de Mestalla no lo llegó a fichar en 2021, ya que no llegaba a las pretensiones del combinado londinense.

Chalobah, titular contra el Villarreal en la Supercopa de Europa / EFE

Se ha disparado su cotización desde entonces

Desde entonces, su carrera ha ido hacia arriba a un ritmo vertigionoso y ahora ha costado mucho más de lo que en su momento se pedía al Valencia CF por hacerse con sus servicios. El Como buscará sacarle su mejor versión para seguir escalando puestos en la Serie A.