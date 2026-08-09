Pepelu y Diakhaby hablan tras la derrota del Valencia CF ante el Newcastle en clave mercado: “De momento somos los que somos”

Ayer, el Valencia CF perdió el último Trofeu Taronja de la historia de Mestalla. Pese a que el conjunto de Corberán se adelantó en el marcador con un gol espectacular de Filip Ugrinic, no fueron capaces de aguantar el marcador tras la expulsión de Gayá en el minuto 30 y Yoane Wissa le dio la vuelta al resultado con un doblete. Tras el batacazo, primero Mouctar Diakhaby en zona mixta, y más tarde Pepelu a través de las redes sociales del club, pidieron paciencia a los aficionados y definieron el encuentro ante el Newcastle como una prueba más.

Diakhaby consideró que el equipo estuvo bien “de manera general” hasta la expulsión, pero también destacó que necesitan “rendir mejor” de cara al inicio de Liga y que todavía hay “muchas cosas que mejorar”. Pepelu respaldó las palabras de su compañero y aseguró que ayer el Valencia vivió “dos partidos”: uno antes de la tarjeta roja y otro después. “Hemos trabajado bien, haciendo lo que hemos entrenado: ser un equipo ofensivo al que le gusta presionar arriba y recuperar alto”.

Los jugadores del Valencia CF celebran en gol de Ugrinic / Fernando Bustamante

La expulsión condicionó el encuentro

La tarjeta roja a Gayá fue la acción más comentada por ambos futbolistas. “La expulsión nos condiciona, pero creo que el equipo se ha adaptado al juego ante un gran rival”, señaló el centrocampista del Valencia. Diakhaby reconoció que son acciones que se pueden dar en el fútbol, pero que el equipo debe aprender de esta situación para gestionar mejor este tipo de escenarios si ocurren durante un partido de Liga.

Pepelu también le restó importancia a la acción y, al igual que Diakhaby, señaló que lo ocurrido puede ser útil porque durante la temporada se pueden dar situaciones similares. “En Liga nos pueden pasar estas cosas y hay que adaptarse a todo”, señaló el centrocampista, a lo que Diakhaby añadió: “No he podido hablar con Gayá, pero estas cosas pueden pasar. A mí también me ha ocurrido y tenemos que entenderlo como una prueba”.

Diakhaby con Justin De Haas / M.A. Montesinos

El inicio de Liga, ya en el horizonte

Con la pretemporada prácticamente finalizada, el vestuario tiene puesta la mirada en el inicio de la competición oficial. Pepelu aseguró que estas semanas han servido para “aprender nuevos conceptos y coger ritmo” y afirmó que el equipo llegará preparado al estreno liguero. Diakhaby, por su parte, destacó que es “muy importante” empezar bien LaLiga. Además, el hecho de comenzar la temporada con dos partidos en Mestalla supone un punto extra de motivación para la plantilla, así lo definió Pepelu: “Tenemos ganas de empezar, vamos a llegar preparados y con los dos partidos iniciales en Mestalla tenemos ese plus de cara al equipo y la afición”.

La plantilla aun está incompleta

La situación de la plantilla también estuvo presente en las declaraciones posteriores al encuentro. Preguntado por si el vestuario considera que todavía quedan muchas piezas por incorporar, Diakhaby pidió paciencia y evitó entrar en valoraciones sobre posibles movimientos. “Habrá que ver lo que pase de aquí al final del mercado. De momento somos los que somos”, señaló el central.

Sato se lamenta en el Trofeu Taronja / Fernando Bustamante

El francés también habló sobre su propio estado físico y aseguró encontrarse “mucho mejor”. Diakhaby volvió a Mestalla por primera vez desde el 3 de enero, explicó que debe avanzar “paso a paso” y subrayó la importancia de gestionar correctamente las cargas para continuar con su recuperación.

Ambos capitanes pidieron el apoyo de la afición

Pepelu quiso poner el foco también en el papel de la afición. El último Trofeu Taronja en Mestalla volvió a reunir a miles de valencianistas en las gradas, algo que el capitán considera un aliciente de cara al último curso en el histórico estadio. El centrocampista agradeció el respaldo recibido y confió en que el equipo pueda devolver ese apoyo con resultados: “Esperemos darles más alegrías que el año anterior. Se lo merecen y hay que poner un broche de oro final bonito al último año en Mestalla”.

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Pepelu, en un entrenamiento de pretemporada en Paterna. / VCF

Con la pretemporada finalizada y ya con la mirada puesta en el debut en Liga el próximo 22 de agosto en Mestalla contra el Celta, Diakhaby también lanzó un mensaje directo a los seguidores valencianistas. “A la afición le pido que nos apoye, no por los jugadores, sino por el escudo y por el último año de Mestalla. Va a ser un año bueno si estamos unidos”, declaró el central y capitán del Valencia CF.