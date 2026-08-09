El punto positivo de la derrota del Valencia CF ante el Newcastle United
Ugrinic se estrenó como goleador con el Valencia y se asienta como titular en el once de Carlos Corberán
El que la sigue la consigue. Tras más de 30 partidos con el Valencia CF, Mestalla por fin pudo gritar un gol de Filip Ugrinic. Es cierto que no fue en competición oficial, pero el gol y el gran partido del suizo ayer en el Trofeu Taronja le posicionan como un serio candidato a la titularidad para el inicio de liga. El zapatazo de Ugrinic fue el momento más disfrutable para las 41 mil personas que acudieron ayer a Mestalla en una calurosa noche de agosto.
Ugrinic se estrenó como goleador
Todavía no se habían cumplido los primeros 5 minutos de partido y el público se acababa de sentar en sus asientos, cuando Ugrinic decidió levantar a todo el estadio de golpe. La presión alta del Valencia dio sus frutos y, gracias al apoyo de Guido, Jesús Vázquez recuperó un balón en campo contrario. El lateral del Valencia le dio un pase al jugador argentino, que encontró rápidamente a Ugrinic. La defensa del Newcastle le dio espacio para armar la pierna y el suizo ni se lo pensó. Zapatazo desde fuera del área y gol por la escuadra para poner el 1-0 en el marcador.
Ugrinic anotó su primer tanto con el club en el último encuentro de su segunda pretemporada como valencianista. Junto a Javi Guerra, anoche fue uno de los principales protagonistas en la fase de creación. Jugó 60 minutos y cuando fue sustituido se notó su ausencia. Durante la temporada pasada, el centrocampista suizo dejó algunos destellos de lo que es capaz de hacer sobre el campo. Ugrinic dio 3 asistencias de gol y se quedó a punto de conseguir el suyo en varias ocasiones. La mayoría de veces en las que el futbolista probó suerte de cara a portería fue en situaciones parecidas a la de ayer: con un disparo lejano.
El disparo lejano es uno de sus mejores recursos
El tiro desde fuera del área es una de las principales armas de Ugrinic. El suizo tiene facilidad para encontrar espacios en la frontal y no necesita demasiado tiempo para armar la pierna. Ayer lo volvió a demostrar y su gol puede servirle como un punto de inflexión. Ugrinic llegó al Valencia con la etiqueta de centrocampista con capacidad para aportar en diferentes zonas del campo, pero su primera temporada estuvo marcada por la irregularidad y por la falta de continuidad.
Dos puntos positivos pese al resultado
El Valencia no se pudo llevar el último Trofeu Taronja de la historia de Mestalla y la derrota dejó una sensación amarga, pero el partido tuvo algunos puntos positivos. Además del tanto de Ugrinic, Diakhaby volvió a jugar en Mestalla tras su operación y su regreso puede ser muy importante para mejorar a nivel defensivo.
- Valencia CF - Newcastle United: El Trofeu Taronja, en vivo y en directo online
- El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Newcastle United
- Un autolesivo Valencia CF pierde el último Trofeu Taronja de Mestalla (1-2)
- Ahora sí: Acuerdo con el Athletic para que Julen Agirrezabala siga en LaLiga
- El Valencia CF espera al Celta por Almeida con condiciones diferentes a las del Swansea
- Valencia CF - Newcastle: el último Taronja de la historia en Mestalla
- Oficial: Once titularísimo del Valencia CF con cambio de sistema y sorpresas
- Roja directa al capitán del Valencia CF Gayà y trifulca con los jugadores del Newcastle