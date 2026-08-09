El Valencia CF aprieta por Arnau Martínez

El culebrón del lateral derecho se está alargando demasiado en el tiempo y al Valencia CF le urge mucho porque la competición está a menos de dos semanas, la demarcación está huérfana y sigue teniendo la necesidad de firmar dos extremos, un portero suplente e incluso un delantero o central en función de las salidas. Es por ello que el combinado de Mestalla está apretando por Arnau Martínez, su favorito para defender la posición de '2'.

El futbolista catalán siempre ha sido el de mayor caché de la lista, pero su cotización lo hacía inviable hasta la decisión de activar un recurso para aumentar el Fair Play Financiero del equipo. En ese momento su nombre pasó a la cima de las prioridades del club con llamada a jugador y Girona para tratar de entablar una negociación con visos de cristalizar en acuerdo.

Arnau Martínez, capitán del Girona FC / Girona FC

Ve con buenos ojos llegar a Mestalla

En las últimas horas ha habido avances, ya que tal y como avanza Héctor Gómez, el jugador ha mostrado predisposición a llegar a Mestalla. El defensor sabe que está en la lista de otros equipos, pero ve con buenos ojos la posibilidad de ser el lateral titular del conjunto valencianista.

El fichaje es muy urgente porque en menos de dos semanas empieza LaLiga y la última alternativa mostrada es jugar con dos zurdos y una defensa de tres como en el Trofeu Taronja, por lo que el Valencia quiere intensificar las negociaciones para darle a Corberán su opción preferida para defender el costado derecho.

Puede llegar a los cinco millones

El conjunto blanquinegro podría llegar hasta los cinco millones de euros, una cifra algo alejada de los ocho millones de cláusula que tiene el jugador y que a principio de mercado se apuntaba como la tasación que le daba el Girona, pero que el Valencia CF espera poder rebajar para que la operación le encaje en sus márgenes económicos.

La operación todavía está en una fase lejana al acuerdo porque para ello ha de encontrar la fórmula que pueda convencer a todas las partes, desde el futbolista, que ha de dar el 'sí' a una propuesta que considere ajustada a sus demandas, hasta los dos clubes.

Otros laterales en la recámara

El Valencia CF no deja de lado otras opciones por si no pudiera poner de acuerdo a todas las partes para firmar a Arnau Martínez, que cada vez ve más clara la posibilidad de jugar como blanquinegro la campaña que está a punto de arrancar.