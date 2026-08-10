Cómo conseguir las entradas gratis del amistoso Valencia CF - CD Teruel

El Valencia CF ha cerrado esta tarde el primero de los dos amistosos que pretende disputar antes del comienzo de LaLiga 2026/27 frente al Real Celta de Vigo. Este miércoles, desde las 18:00 horas, el conjunto de Carlos Corberán se medirá al CD Teruel, club de Primera Federación.

Este amistoso, a diez días del estreno oficial, tendrá lugar en el estadio Antonio Puchades y, según ha informado el club, solo los socios VCF podrán acceder al campo principal de la Ciutat Esportiva para verlo en vivo y en directo.

En un comunicado, el Valencia informa de la manera de poder conseguir las entradas siendo previamente socio para la temporada 26/27, última en la que el equipo disputará sus encuentros en el viejo Mestalla.

Conforme indica el club, "exclusivamente los Socio VCF tendrán la posibilidad de disponer de dos entradas, de manera gratuita (la del propio Socio VCF + un acompañante)" para este amistoso. "El plazo para poder tramitarlas será a partir de este lunes 10 de agosto a las 18:00 horas hasta el martes 11 de agosto a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias)", explica la entidad en su página web.

Cómo conseguir las dos entradas gratis para el Valencia CF - CD Teruel

"Cada Socio VCF podrá adquirir un máximo de dos entradas. El Socio deberá introducir sus datos y los de la persona que acudirá al partido junto a él. Es importante que hagan uso de las entradas las personas que se han indicado en el momento de la compra, dado que en la puerta de acceso al estadio se deberá presentar la entrada y el DNI, debiendo coincidir el nombre de la persona en ambos documentos. En caso de que no corresponda no se podrá acceder al estadio", recuerda el Valencia CF.

"La entrada se podrá mostrar en la puerta de acceso a través del móvil o de forma impresa. La asignación de localidades será en estricto orden de entrada", añade.

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Este partido, quen en principio estaba previsto que jugase el Valencia Mestalla, continuará con la preparación del primer equipo tras la disputa del Trofeu Taronja ante el Newcastle. Además, se trabaja para cerrar un segundo amistoso contra el Ibiza, barajándose el jueves como posible fecha del mismo.