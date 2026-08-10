Martín Tejón asiste en su estreno en la liga portuguesa

El fin de semana ha dado de sí los primeros partidos de la temporada 26/27 en el fútbol internacional. Algunos campeonatos como la liga portuguesa ya han celebrado la primera jornada con un exvalencianista entre los protagonistas más destacados. Martín Tejón (Vilamarxant, 24 años) comienza su andadura en la máxima categoría del fútbol luso con victoria y una asistencia que le acredita como un futbolista a tener en cuenta como posible revelación de la campaña.

El extremo abandonó el Valencia CF libre el pasado verano y el club de Mestalla se guardó un 40% de sus derechos económicos, además de un derecho de tanteo y un bonus por ascenso que ya se cumplió tras el éxito del conjunto de Madeira el curso anterior. El futbolista formado en Paterna se marchó a Portugal para probar suerte en un entorno distinto y, doce meses después, brilla en Primera División y se siente un jugador importante en su equipo.

Un CS Marítimo con mucho acento español

Martín Tejón comparte vestuario con otros futbolistas que, tras su periplo por el fútbol español, buscan destacar en la Primeira Liga. El jugador de banda juega junto a, precisamente, otro exvalencianista como Yellu Santiago, además del exgranota Alfonso Pastor y otros tres efectivos con pasado en España. El guardameta Fran Vieites es el más reciente en incorporarse la CS Marítimo de Madeira y se une al ex del Eldense Simo Bouzaidi y a Adrián Butzke dando un toque muy español a la plantilla lusa.

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En cuanto a la actuación del pasado sábado frente al Casa Pia AC, Martín Tejón fue incisivo en acciones de peligro y terminó encontrando su manera de resaltar con una asistencia a la hora de partido. Previo a ello, intentó marcar con un disparo cruzado que detuvo el portero rival para posteriormente brindar un pase horizontal que Simo no consiguió transformar en tanto. Sus compañeros lo buscaban constantemente en el terreno de juego y, unos minutos antes de asistir, protagonizaría una oportunidad de gol que de nuevo solventaría el guardameta contrario. Después de diversos intentos de ver portería, el extremo centró al área desde el lateral para que Guzzo pusiera el 1-0 que sería definitivo en el marcador y el ex del Valencia firmara una carta de presentación muy completa en su debut en la liga portuguesa.