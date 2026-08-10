Oferta rechazada del Almería por Chirino

El futuro de Daijiro Chirino sigue dando de qué hablar en el mercado. Según ha informado MARCA, el Almería ha rechazado una oferta de Osasuna por el lateral holandés. La propuesta del conjunto rojillo no ha convencido a la entidad andaluza, que mantiene una postura firme respecto al futuro de uno de sus futbolistas más cotizados.

La oferta de Osasuna alcanzaba los seis millones de euros, una cantidad que el Almería considera insuficiente. Desde el conjunto indálico no tienen previsto negociar por Chirino salvo que llegue una propuesta que se acerque a los 15 millones de euros, lo que sitúa el listón muy por encima de la primera tentativa de los rojillos.

Chirino, en el radar del Valencia

El nombre del lateral del Almería también ha estado sobre la mesa del Valencia CF. El club de Mestalla convirtió al futbolista en una de sus prioridades después de que se complicara la operación por Thomas Meunier y llegó a preparar una primera oferta formal por el jugador.

La intención del club che pasaba por encontrar una fórmula que permitiera rebajar el desembolso inicial. La propuesta estudiada contemplaba la adquisición de un porcentaje de los derechos de Chirino, en lugar de hacerse con el 100% de su propiedad.

La operación, sin embargo, no llegó a concretarse y el Valencia ha ido moviendo sus piezas en las últimas semanas. La situación del lateral derecho continúa siendo una de las prioridades de la dirección deportiva, especialmente ante la cercanía del inicio de LaLiga.

Arnau Martínez, la prioridad

El Valencia, mientras tanto, ha colocado a Arnau Martínez como su primera opción para reforzar el lateral derecho. El club ha intensificado los contactos con el Girona y con el propio futbolista, que ve con buenos ojos la posibilidad de convertirse en el lateral titular del conjunto de Carlos Corberán.

La operación no está cerrada y todavía queda encontrar una fórmula que satisfaga a todas las partes. El Valencia podría llegar a los cinco millones de euros por el defensa, cuya cláusula está fijada en ocho, aunque el club de Mestalla confía en poder rebajar esa cantidad y hacer encajar el fichaje dentro de sus márgenes económicos.

Chirino, una alternativa

La prioridad es Arnau, pero el Valencia no pierde de vista otras opciones para una posición que necesita reforzar con urgencia. Chirino es uno de los nombres que ha manejado el club y la situación del Almería añade ahora un nuevo elemento a la ecuación.

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El rechazo a la oferta de Osasuna demuestra que el conjunto andaluz no facilitará su salida por una cantidad baja. Con LaLiga cada vez más cerca y el lateral derecho todavía pendiente de resolver, el Valencia deberá decidir si intensifica su apuesta por Arnau Martínez o reactiva otras vías como la de Chirino.