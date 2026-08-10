Oficial: Julen Agirrezabala ficha por el Racing de Santander

El Racing de Santander apuntala su plantilla para su regreso a Primera División con una apuesta importante. El conjunto cántabro ha confirmado hace unos minutos la contratación de Julen Agirrezabala, portero del Athletic Club que la temporada pasada defendió la portería del Valencia CF en 19 ocasiones. El guardameta vasco llega traspasado al equipo de José Alberto López, pero el club de San Mamés se reserva una serie de variables económicas por objetivos, además de un porcentaje de futura venta y un derecho de tanteo.

La entidad de los Campos de Sport El Sardinero deja en las arcas bilbaínas una cantidad fija muy inferior a la opción de compra de 6 millones de euros de la que disponía el Valencia. El futbolista de Donostia continuará en Primera División y, tras la salida de Jokin Ezkieta, se postula como posible portero titular del Racing de Santander. Agirrezabala abandona el Athletic Club después de formarse en Lezama por las categorías inferiores y llegar a conquistar una Copa del Rey con el cuadro rojiblanco. La temporada 26/27 es decisiva para un portero con ansias de reivindicarse tras sufrir una lesión en su periplo por Mestalla que le evitó tener minutos en la segunda vuelta y que propició el aumento de protagonismo de Stole Dimitrievski.

Comunicado oficial del Racing de Santander

"El portero Julen Agirrezabala se ha incorporado al Racing tras el acuerdo alcanzado para su traspaso con el Athletic Club. El guardameta, que ha jugado 48 partidos en Primera División y 13 en la Europa League, ha rubricado un contrato que le ligará a la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio de 2031.

Julen Agirrezabala Astúlez nació en Rentería (Guipúzcoa) el 26 de diciembre de 2000, comenzó a jugar al fútbol en el Touring KE de su localidad natal y posteriormente militó en el Antiguoko KE, uno de los clubes de base más importantes de San Sebastián. El portero vasco se incorporó al Athletic Club en 2018 y tres años más tarde se estrenó con el primer equipo rojiblanco, en LaLiga EA Sports, ante el Elche CF en el Martínez Valero. Permaneció en el Athletic hasta 2025 y cuenta con 65 encuentros oficiales y una Copa del Rey a sus espaldas.

Cedido en el Valencia CF

Agirrezabala, que mide 1,90 y pesa 78 kilos, militó el curso pasado en el Valencia CF -cedido por los bilbaínos- y con el club che disputó 18 partidos en Primera y uno en la Copa del Rey, pues una lesión le impidió participar en la segunda fase de la temporada 2024/25.

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El guardameta de Rentería es internacional Sub-21 con la Selección Española, con cuya camiseta debutó ante Eslovaquia en La Cartuja en octubre de 2021 y ha jugado ocho encuentros".