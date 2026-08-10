La solución de Carlos Corberán a la falta de lateral derecho en el Valencia CF

Frente a la anómala situación que supone para un club de fútbol profesional no tener ni un lateral derecho y un solo extremo a dos semanas de empezar LaLiga, Carlos Corberán puso en liza contra el Newcastle United un planteamiento alternativo buscando favorecer el juego interior y blindarse de la debilidad de no tener un defensor específico jugando a pierna natural. Y lo cierto es que la puesta en escena fue positiva dentro de las limitaciones hasta la expulsión de José Luis Gayà.

La idea pasó en primer lugar por la defensa de tres. A César Tárrega y Justin De Haas, teórica pareja titular para esta temporada, Corberán sumó a Pepelu. El de Denia, que ha perdido el puesto en el centro del campo, jugó en el centro del eje y su rendimiento fue notable tanto en labores de corrección como de anticipación, siendo un eslabón clave en la salida de pelota pudiendo alternar alturas a la hora de pedirla.

Carrileros emparejados de forma 'estratégica'

En los costados apostó por abrir el campo con Jesús Vázquez y José Luis Gayà, dos zurdos, como carrileros, buscando que hicieran ganar altura al equipo. A Jesús lo junto con Sato como mediapunta derecho por su perfil capaz de atacar por banda o caer a jugar por dentro para alternar quién daba amplitud y quién profundidad en cada jugada, mientras que en el costado de Gayà acostó a un Javi Guerra mas tendente a jugar por dentro y ceder todo el carril para el de Pedreguer. El Valencia carburó y con ese ecosistema generó ocasiones con un altor protagonismo de sus carrileros en los últimos 25 metros.

Redacción SD

Por dentro, la apuesta fue un pivote posicional como Guido Rodríguez anclado por delante de la línea de tres y con ello brindando la posibilidad a Filip Ugrinic jugando con más libertad y unos metros por delante. De ahí llegó la posición de golpeo en el gol y la posibilidad de mezclarse con Sato y Guerra.

Intensidad elevada

Hasta quedarse con 10 el plantamiento fue exitoso porque escondió las carencias del equipo en el juego exterior y potenció al equipo por dentro. Todo esto, obviamente, enmarcado en el hecho de que el Valencia CF saltó al campo con una actitud incluso mejor que la de partidos oficiales de la temporada pasad y superando por mucho en intensidad y agresividad a un Newcastle que no apretó demasiado hasta la segunda mitad.