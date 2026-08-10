El Valencia CF de Corberán ya tiene los amistosos previos al inicio de LaLiga

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, ha encontrado por fin los partidos amistosos con los que quería llenar el vacío en la preparación de esta semana, en la que el comienzo de LaLiga, previsto para el fin de semana del 16 de agosto, se ha aplazado al sábado 22 por petición del Real Betis.

Desde hacía semanas, el club, a instancias del cuerpo técnico, se había puesto manos a la obra en la búsqueda de un amistoso -finalmente serán dos- con los que mantener la tensión competitiva antes del estreno en competición oficial, que se producirá ese 22 de agosto contra el Real Celta de Vigo (Mestalla, 19:30 horas).

Antes del Celta, el Valencia se medirá en la Ciutat Esportiva de Paterna a dos rivales de Primera Federación. El primero de ambos amistosos lo jugarán los pupilos de Corberán en el Antonio Puchades en la tarde de este miércoles, 12 de agosto, contra el CD Teruel.

El CD Teruel, club perteneciente al Grupo 2 de la Primera RFEF, comparece en este encuentro tras ganar al Atlético Levante (2-1) y empatar contra el CD Castellón B (0-0).

En principio, un día más tarde, el jueves, los blanquinegros recibirán también por la tarde a un nuevo rival en el Puchades. El club ha trabajado para que el rival fuese la UD Ibiza, presidida por Amadeo Salvo, pero no ha podido cerrarse. De un modo u otro, hay otro posible rival con el que se está en conversaciones para que pueda desplazarse a la Ciutat Esportiva valencianista a mediados de semana.

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Dos amistosos antes del debut en LaLiga

Posteriormente, tras el comienzo en LaLiga frente al rival celeste, el Valencia recibirá nuevamente en Mestalla al Betis el martes de 25 de agosto, en partido correspondiente a la jornada 1 de la competición. Este duelo arrancará a las nueve de la noche.