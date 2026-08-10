Yunus Musah cambia su situación en el AC Milan

Yunus Musah estuvo cedido en la Atalanta durante la temporada pasada y, tras una campaña muy irregular, el Milan le había declarado como transferible. Varios clubes de la Premier League, como el Leeds United y el West Ham, se habían interesado en fichar al futbolista estadounidense. Sin embargo, las operaciones no se llegaron a cerrar y la situación de Musah en el Milan podría haber cambiado y podría tener una última bala en el equipo italiano.

Musah convence a su nuevo entrenador

El pasado 16 de junio, el AC Milan hizo oficial el fichaje de Ruben Amorim. El técnico portugués acordó un contrato por 3 temporadas y un salario base de entre 3,5 y 4 millones de euros. Parece ser que, poco a poco, a Amorim le comienza a convencer la idea de contar con Yunus Musah de cara a la próxima temporada. El técnico portugués busca un centrocampista capaz de abarcar mucho terreno, presionar al rival y romper líneas con su conducción. El futbolista estadounidense ha jugado en todos los partidos de esta pretemporada y, pese a la alta competencia en el centro del campo, está consiguiendo hacerse un hueco.

Yunus Musah jugando con el Milan / Daniel Molina / AC Milan

Musah llegó al Milan en el verano de 2023 procedente del Valencia CF a cambio de unos 20 millones de euros. En sus dos primeras temporadas en Italia disputó un total de 75 encuentros, aunque nunca terminó de asentarse como titular indiscutible y eso hizo que se marchara cedido a la Atalanta durante la pasada campaña. Su capacidad física, velocidad y polivalencia le han permitido actuar tanto como centrocampista como en posiciones más abiertas, pero su irregularidad le ha impedido dar el salto definitivo en el conjunto 'rossonero'. Musah acaba contrato con el Milan en junio de 2028 y, aunque este podría ser su año, las próximas semanas serán decisivas para conocer su futuro.

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Yunus Musah en un Valencia CF - Getafe en Mestalla. / EFE

Amorim ya recibe críticas

El centrocampista tendrá que seguir aprovechando las oportunidades que le está dando Ruben Amorim para demostrar que puede ser una pieza importante en el nuevo proyecto. El técnico portugués, por su parte, todavía no ha conseguido ganar ningún partido durante el verano y ya comienza a recibir las primeras críticas. Su última prueba antes del inicio de la liga será el próximo 15 de agosto ante su exequipo, el Manchester United. Solamente 1 semana después, el técnico portugués debutará en la Serie A ante el Torino.