Albert Celades, principal candidato a un banquillo de LaLiga

Las pretemporadas es el momento en el que los equipos arrancan la preparación del nuevo curso, los entrenadores recién llegados implementan su idea, el equipo va cogiendo ritmo y el club perfila las plantillas antes del inicio oficial de la competición. Sin embargo no es tan habitual que un club tome la decisión de cambiar de técnico a solo unos días del estreno en Liga.

El Cádiz CF vive una situación complicada después de una pretemporada llena de malos resultados y de discrepancias entre el cuerpo técnico y la directiva por la política de fichajes. Todo este caldo de cultivo ha desembocado en que el club e Imanol Idiakez se hayan distanciado de manera insalvable. Así pues la directiva del club y el técnico donostiarra han tomado la decisión de separar sus caminos. Idiakez, que llegó al Cádiz al final de la pasada temporada, deja el banquillo gaditano a cuatro días de debutar en Liga contra el Real Celta B.

Ahora el Cádiz debe ponerse manos a la obra y firmar a un nuevo entrenador con celeridad. En la terna de técnicos que maneja la directiva gaditana uno de ellos ha cogido fuerza en las últimas horas. Según informan medios com Radio Cádiz u Onda Cero Cádiz, el ex valencianista, Albert Celades es el mejor colocado para coger las riendas del equipo.

Celades durante su etapa como entrenador del Valencia CF / VALENCIA CF

El club todavía debe cerrar la salida de Idiakez, pero el nombre que más suena en las últimas horas es el de Celades. No obstante la directiva gaditana maneja más alternativas para el banquillo. Celades lleva sin entrenar a un equipo desde abril de esta misma temporada. El catalán retomó su carrera como primer técnico con el Pafos FC tras la salida de Juan Carlos Carcedo en enero. Sin embargo Celades fue destituido antes del final de curso por Ricardo Sá Pinto. El catalán sumó nueve victorias, seis empates y seis derrotas en 21 partidos.

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Esta era la primera experiencia de Celades desde su salida del Valencia CF. El técnico aterrizó en Mestalla como sustituto de Marcelino García Toral. El mayor logró cosechado como blanquinegro fue la clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League con victorias de prestigio en Stamford Bridge ante el Chelsea y en el Johan Cruyff frente al Ajax. La temporada, marcada por la pandemia de Covid-19, se alargó hasta bien entrado el verano, sin embargo, el Valencia CF destituyó a Celades a seis jornadas de final cuando se encontraba octavo a un punto de Europa, donde precisamente el equipo no ha regresado desde esa temporada.