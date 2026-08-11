El Celta se lanza a por uno de los extremos de la lista del Valencia CF

El Celta ha puesto sus ojos en Viktor Tsygankov para reforzar su ataque. El conjunto gallego negocia con el Girona por el extremo ucraniano, que se ha convertido en una de las alternativas que maneja para completar su plantilla. Una operación que también afecta al Valencia CF, que lleva tiempo con el futbolista en su radar.

Tsygankov es una opción que ha sonado durante buena parte del verano en Mestalla. El descenso del Girona a Segunda División abrió la puerta a una posible salida del internacional ucraniano, que además afronta el último año de su contrato. Su situación contractual y la necesidad del conjunto catalán de aligerar su masa salarial han convertido su nombre en una oportunidad de mercado para varios clubes.

El Valencia mantiene a Ramazani como primera opción

La hoja de ruta del Valencia para el extremo derecho sigue teniendo un nombre por encima del resto: Largie Ramazani. El belga, que ya defendió la camiseta valencianista la pasada temporada, es desde el final del curso la primera opción de la dirección deportiva para reforzar el carril derecho.

El problema está en Leeds. El conjunto inglés busca una salida para Ramazani, pero las condiciones económicas de la operación dificultan que el Valencia pueda hacerse con el futbolista. El club de Mestalla no está en disposición de asumir las cantidades que se están solicitando por el traspaso y el Leeds tampoco parece dispuesto, por ahora, a repetir una cesión.

El propio Ramazani vería con buenos ojos regresar a Valencia después de una segunda mitad de temporada en la que fue importante para conseguir la permanencia. El futbolista mantiene contactos con miembros de la plantilla y su predisposición a volver a Mestalla no es un problema.

Tsygankov, una alternativa que sigue encima de la mesa

En este escenario aparece de nuevo Tsygankov. El extremo del Girona reúne un perfil que gusta en Valencia y su experiencia en LaLiga le convierte en una alternativa atractiva. La operación, eso sí, tampoco resulta sencilla: su salario es uno de los principales obstáculos para cualquier club interesado.

El ucraniano ha sido una pieza importante del Girona durante las últimas temporadas y cuenta con más de un centenar de partidos en Primera. Su capacidad para jugar por ambas bandas, aunque principalmente desde la derecha hacia dentro, y su producción ofensiva le convierten en un futbolista con un perfil diferente al de Ramazani.

Ahora el Celta ha tomado posiciones por él y negocia su incorporación en paralelo a la de Exequiel Zeballos. El conjunto vigués considera ambas operaciones excluyentes, por lo que el avance de una podría terminar cerrando la puerta a la otra.

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Para el Valencia, mientras tanto, la prioridad continúa siendo Ramazani. Pero las dificultades para desbloquear su salida del Leeds obligan a mantener abiertas otras vías. Tsygankov es una de ellas y ahora el Celta amenaza con adelantarse por un jugador que también lleva semanas en la agenda de Mestalla.