Valencia - Hércules, la última prueba antes del comienzo de LaLiga contra el Celta

El Valencia CF cerrará su pretemporada este jueves 13 de agosto ante el Hércules CF en el Estadi Antonio Puchades. El encuentro, que comenzará a las 19:30 horas, será la última prueba del conjunto de Carlos Corberán antes de afrontar el inicio de LaLiga. Un campeonato nacional que arrancará, en el caso valencianista, el sábado 22 de agosto en Mestalla frente al Real Club Celta de Vigo a las siete y media de la tarde. Finalmente, el Hércules ha reemplazado al Ibiza, que era la primera elección, pero que no ha podido organizar a tiempo el desplazamiento a València por falta de vuelos disponibles desde la isla balear.

El duelo ante el conjunto alicantino pondrá el broche a la pretemporada 2026/27 y supondrá el enfrentamiento número 86 entre ambos equipos. El Hércules, que compite en el Grupo 2 de Primera RFEF, llega después de empatar 1-1 ante el UCAM Murcia y perder frente al CD Castellón en el Trofeo Ciudad de Alicante.

Este será el último de los amistosos, pese a que se había sondeado la posibilidad de jugar un nuevo amistoso durante este próximo fin de semana. Definitivamente, los dos últimos tests se concentrarán a mediados de semana y desde el viernes, el equipo preparará a conciencia el debut en LaLiga, que llegará en la jornada 2 tras aplazarse al 25 de agosto el Valencia -Betis, jornada 1.

Entradas gratis para los Socio VCF

El acceso al partido será "exclusivo para los Socio VCF", que podrán conseguir dos entradas gratuitas, una para ellos y otra para un acompañante, del mismo modo que en el amistoso de este miércoles ante el Teruel. El plazo para gestionar las localidades comienza este martes 11 de agosto a las 18:00 horas y permanecerá abierto hasta el miércoles 12 de agosto a las 23:59 horas, o hasta agotar existencias.

Cartel del anuncio del último amistoso de pretemporada del Valencia CF / VCF Media

Cada Socio VCF deberá introducir los datos de las dos personas que acudirán al encuentro. En el acceso será obligatorio presentar la entrada y el DNI, cuyos nombres deberán coincidir. Las localidades se asignarán por estricto orden de entrada y la entrada podrá mostrarse tanto desde el móvil como en formato impreso.

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Además, el Valencia CF recuerda que no estará permitida la entrada de bombos ni ningún tipo de megafonía al estadio. Las pancartas deberán tener un tamaño inferior a 3x2 metros.