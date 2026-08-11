El Valencia CF alarga una semana más su pretemporada. El aplazamiento de la jornada 1 de LaLiga EA Sports frente al Real Betis por los mundialistas ha permitido al equipo de Carlos Corberán tener siete días extra de preparación. Los blanquinegros podrán preparar con más tranquilidad el duelo con el que se estrenarán oficialmente esta temporada, el sábado 22 de agosto frente al RC Celta de Vigo.

Así pues el equipo de Mestalla ha anunciado dos partidos amistosos extra, después del enfrentamiento ante el Newcastle United en el Trofeu Taronja. El Valencia CF se medirá ante el CD Teruel el miércoles, mientras que el jueves lo hará frente al Hércules CF.

Dos exámenes más para un equipo que este verano ha perdido dos partidos (Castellón y Newcastle), ha ganado dos (Eldense y Derby County) y ha empatado uno (Stoke City).

Valencia CF - CD Teruel: Hora y donde ver el partido por televisión y online

El Valencia CF seguirá sumando kilómetros en las piernas ante el inminente estreno la semana siguiente frente al RC Celta de Vigo en LaLiga. El duelo entre el Valencia CF y el CD Teruel está programado para este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas.

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El partido se podrá ver en televisión y online a través de GOL, además de en SUPER, donde te contaremos el partido minuto a minuto desde una hora antes del inicio.