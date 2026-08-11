El Valencia CF saca a la venta las entradas para las 2 primeras jornadas de LaLiga y se confirma la subida de precio

El Valencia CF jugará como local las 2 primeras jornadas de LaLiga en la última temporada de Mestalla y ya ha hecho oficial el precio de las entradas. Si quieres acudir a los partidos ante el Real Betis o el RC Celta de Vigo tendrás que pagar más que la temporada pasada. El club ya avisó, cuando anunció los precios de los abonos de temporada, que las entradas para partidos sueltos iban a subir un 15 % aproximadamente.

Un gran aumento a lo largo de las últimas temporadas

Los precios para los dos partidos van desde los 40 euros en las zonas Gol xicotet alto y Gol gran alto, hasta los 114 euros en tribuna central. Al igual que en temporadas anteriores, los Socios VCF y abonados seguirán disfrutando de un 10 % de descuento en la compra de entradas. En comparación, en el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo, disputado en febrero de 2024, las entradas oscilaban entre los 25 y los 75 euros. En el encuentro de LaLiga ante el Betis de la jornada 32 de la temporada 2023-24, los precios iban desde los 25 hasta los 90 euros.

Precios entradas vs Celta y Betis en la temporada 23-24 / Álvaro Escrig / @ValenciaCF

Esto supone que el precio mínimo para ambos encuentros, en los últimos 3 años ha pasado de 25 a 40 euros; un incremento del 60 %. Mientras que el precio máximo ha aumentado de 75 a 114 euros en comparación con el partido de Copa ante el Celta, un 52 % más. Si se toma como referencia el encuentro liguero ante el Betis, el precio máximo ha pasado de 90 a 114 euros, lo que supone una subida del 26,7 %.

Precios dinámicos

Además, cabe destacar que en el anuncio que ha publicado el Valencia CF en sus redes sociales ha incluido la siguiente advertencia: precios dinámicos, hazte con tu entrada al mejor precio. Por el momento, el club no ha hecho ninguna referencia a la manera en la que funcionará este sistema, ni en cómo afectará al precio de las entradas. Sin embargo, el ejemplo más reciente que existe en referencia a este concepto para la venta de entradas en eventos deportivos es el Mundial 2026. La FIFA utilizó un sistema que denominó como "de precios variables" o "dinámicos" para determinadas entradas, en el que el coste variaba en función de la demanda y del momento de la compra.

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Aviso del sistema de precios dinámicos en la parte inferior de la imagen / @ValenciaCF

Estos son los precios que ha publicado el Valencia CF para ambos partidos:

Tribuna Central: Socio VCF 102,60€ | Público 114€

Socio VCF 102,60€ | Público 114€ Tribuna Preferente: Socio VCF 91,80€ | Público 102€

Socio VCF 91,80€ | Público 102€ Tribuna Baja: Socio VCF 86,40€ | Público 96€

Socio VCF 86,40€ | Público 96€ Tribuna Lateral: Socio VCF 82,80€ | Público 92€

Socio VCF 82,80€ | Público 92€ Anfiteatro Central: Socio VCF 82,80€ | Público 92€

Socio VCF 82,80€ | Público 92€ Anfiteatro Lateral y Alto: Socio VCF 77,40€ | Público 86€

Socio VCF 77,40€ | Público 86€ Cubierta 1-8-9-10: Socio VCF 61,20€ | Público 68€

Socio VCF 61,20€ | Público 68€ Cubierta 5-6: Socio VCF 77,40€ | Público 86€

Socio VCF 77,40€ | Público 86€ Cubierta 4 y 7: Socio VCF 66,60€ | Público 74€

Socio VCF 66,60€ | Público 74€ Grada Central 16-17: Socio VCF 77,40€ | Público 86€

Socio VCF 77,40€ | Público 86€ Grada Central 15-18: Socio VCF 72€ | Público 80€

Socio VCF 72€ | Público 80€ Sillas Gol: Socio VCF 61,20€ | Público 68€

Socio VCF 61,20€ | Público 68€ Descubierta 1-8-9-10: Socio VCF 61,20€ | Público 68€

Socio VCF 61,20€ | Público 68€ Descubierta 5-6: Socio VCF 66,60€ | Público 74€

Socio VCF 66,60€ | Público 74€ Descubierta 4 y 7: Socio VCF 61,20€ | Público 68€

Socio VCF 61,20€ | Público 68€ Grada Alta Descubierta 28-29: Socio VCF 61,20€ | Público 68€

Socio VCF 61,20€ | Público 68€ Grada Alta Descubierta 27 y 30: Socio VCF 57,60€ | Público 64€

Socio VCF 57,60€ | Público 64€ Grada Alta Cubierta 28-29: Socio VCF 63€ | Público 70€

Socio VCF 63€ | Público 70€ Grada Alta Cubierta 27 y 30: Socio VCF 57,60€ | Público 64€

Socio VCF 57,60€ | Público 64€ Sillas Gol Alto: Socio VCF 52,20€ | Público 58€

Socio VCF 52,20€ | Público 58€ Gol Gran: Socio VCF 41,40€ | Público 46€

Socio VCF 41,40€ | Público 46€ Grada de la Mar: Socio VCF 41,40€ | Público 46€

Socio VCF 41,40€ | Público 46€ Gol Gran Alto: Socio VCF 36€ | Público 40€

Socio VCF 36€ | Público 40€ Gol Xicotet Bajo: Socio VCF 41,40€ | Público 46€

Socio VCF 41,40€ | Público 46€ Gol Xicotet Alto: Socio VCF 36€ | Público 40€