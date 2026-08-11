Valencia CF - CD Teruel: recomendaciones y cómo puede afectar el eclipse en el amistoso del Puchades

Este miércoles, 12 de agosto, el Valencia CF jugará contra el CD Teruel el penúltimo amistoso de pretemporada antes de comenzar el 22 de agosto LaLiga en Mestalla ante el Celta. Más allá del test deportivo, el encuentro llega marcado por la noticia que está acaparando los titulares informativos en los últimos días, el eclipse total, fenómeno natural que no se producía en España desde 1959.

¿Cómo afectará en la práctica que la luna tape al sol por completo a los aficionados que se desplacen a la Ciutat Esportiva de Paterna para presenciar el partido? Realmente los minutos de eclipse que coincidan con el partido serán muy pocos, ya que el Valencia - Teruel arrancará a las seis de la tarde y el comienzo parcial del fenómeno no está marcado para antes de las 19:38 horas. Es decir, en torno a diez minutos es el tiempo en que el sol empezará a verse disminuido por el único satélite natural del planeta Tierra, la Luna, mientras termina el partido.

Unos minutos de eclipse, en el Puchades

La segunda parte del amistoso se iniciará a las siete de la tarde, por lo que se prevé que el amistoso concluya en torno a las 19:45 o 19:50, si no hay ningún tipo de retraso. Una circunstancia, la de evitar que los tiempos previstos se alarguen, para lo que el club ya está sobre aviso. En principio, los cerca de 3000 espectadores que hayan obtenido su entrada para el partido y acudan al Antonio Puchades a seguir de cerca las evoluciones del equipo de Carlos Corberán deberían estar camino de casa con toda la atención sobre la carretera - y no lo que pase en el cielo- o en un punto seguro desde el que ver el eclipse con las gafas homologadas que eviten cualquier tipo de daño ocular.

Para evitar cualquier lesión en la retina desde los momentos en los que el eclipse comienza a evidenciarse y hasta que se completa las recomendaciones médicas consisten en no mirar de manera directa al sol o, en caso de hacerlo, a través de gafas de protección contra los rayos UVA con certificación ISO (normativa internacional) 12312-2:2015. Aun así, los periodos en los que puede mirarse al astro solar deben ser breves aunque no se sienta ningún tipo de daño o molestia, ya que la retina no alerta sobre su deterioro con manifestaciones físicas.

Recomendaciones de la DGT

En cuanto a los desplazamientos, se calcula que este miércoles en el país podrían darse hasta un millón y medio de movimientos por carretera. Ante el riesgo de congestión y accidentes, la recomendación es viajar con tiempo y buscar un punto de observación cerca del domicilio.

Dado que por unos minutos se hará casi por completo de noche, la DGT informa de que es necesario encender las luces de cruce si la visibilidad no es la adecuada y, sobre todo, ruega centrar toda la atención en la carretera, pese al eclipse.

Desde la Dirección General de Tráfico se pide encarecidamente no detenerse en el arcén. Está terminantemente prohibido detener el vehículo para mirar al eclipse, y tampoco se deben realizar fotos ni vídeos mientras se conduce. Los ojos deben permanecer atentos a la carretera y al tráfico.

Asimismo, se alerta de que no se debe conducir con las gafas del eclipse puestas. Debido a su alta opacidad para protegernos de la intensidad lumínica del sol, el conductor perdería totalmente la visibilidad de la carretera, lo que resultaría un accidente inevitable.

En definitiva, la recomendación principal de la DGT es evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar el cuidado. Es decir, el valencianista que se desplace a Paterna, debería hacerlo equipado con las gafas homologadas si quiere presenciar el fenómeno desde un lugar seguro y no en la carretera. Y, si decide regresar a casa de inmediato, hacerlo con la vista únicamente en el trayecto y sin las gafas puestas hasta detener el coche cerca de casa.

Algún otro partido o evento deportivo próximo a las horas del eclipse si ha sido cambiado de hora. Como informa Levante-EMV, el que involucra al propio Valencia Femenino, que finalmente se medirá también en el Puchades al Levante UD Femenino ese mismo día 12, pero a las 9:30 horas.

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