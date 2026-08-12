Agotadas las entradas para el último partido de pretemporada del Valencia CF

El Valencia está terminando la pretemporada, pero todavía debe jugar dos amistosos más. Hoy 12 de agosto a las 18:00 horas ante el CD Teruel y el 13 de agosto ante el Hércules a las 19:00 horas. El club ha informado que se han agotado todas las entradas disponibles para ver el último partido del equipo antes de que arranque la temporada 26/27.

Una pretemporada un tanto irregular por resultados y juego. Un total de seis partidos con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Venció ante el Eldense y Derby County y derrotas contra Petro de Luanda, CD Castellón y Newcastle en el Trofeo Taronja.

Comienzo de temporada

Hay que recordar que el Valencia no jugará este fin de semana, ya que el Real Betis aplazó el encuentroporque tenía un jugador disputando la final del Mundial, Giovanni Lo Celso. Esto hizo que el equipo verdiblanco tuviese la última palabra para decidir si se jugaba o no el partido.

El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Valencia CF y Celta de Vigo, este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar. (Valencia) (Celta) / Ana Escobar / EFE

Entonces, el conjunto valencianista tendrá su primera cita en esta campaña ante el Celta de Vigo el sábado 22 de agosto a las 19:00 horas en Mestalla. Después, será de nuevo en Mestalla, ese encuentro ante los de Manuel Pellegrini el martes 25 de agosto a las 21:00 horas.

Mercado de fichajes

El técnico ha podido contar ya con cuatro fichajes: Justin De Haas, Guido Rodríguez, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato, que ha sido la mejor noticia por su rápida adaptación al sistema de Corberán. Todavía quedan 20 días para que finalice el mercado de fichajes y aún queda trabajo por hacer para la dirección deportiva.

Ryunosuke Sato, con el Valencia CF / VCF

Lo que más urge es la posición del lateral derecho, ya que a 12 de agosto solo está Foulquier y todavía no está en condiciones para comenzar temporada. Ahora, queda buscar en el mercado un jugador que compita con él.

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Por otro lado, la intención es incorporar también un jugador que pueda jugar en banda para mejorar la competencia en esa posición, ya que faltan efectivos.