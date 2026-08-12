Albert Celades se entera del objetivo del Cádiz CF en su presentación: "A mí no me ha dicho eso"

Albert Celades emerge como principal protagonista en una semana convulsa en el Nuevo Mirandilla. El técnico, cuya única experiencia en España es su paso por el Valencia CF, llega al Cádiz CF tras la salida de "mutuo acuerdo" de Imanol Idiakez a escasos cuatro días del comienzo de la temporada. El técnico exvalencianista ha sido presentado hoy frente a los medios de comunicación con una respuesta anecdótica cuando le han preguntado por el objetivo de este curso del conjunto gaditano.

El catalán ha sido preguntado si el equipo andaluz está preparado para pelear por el playoff de ascenso y, pese a que el presidente ha asentido, Celades ha respondido con un contundente "a mí no me ha dicho eso". La contradicción entre la directiva y el entrenador llega con un ambiente enrarecido y preocupado tras un cambio repentino en el banquillo a pocos días de arrancar el curso frente al Celta Fortuna. Celades toma el relevo de Idiakez después de que este último cayera derrotado en su último partido correspondiente al Trofeo Ramón de Carranza y, según informó Radio Cádiz, se produjera una reunión tensa entre el vasco y los altos cargos del club entre los que se encuentra el exfutbolista Juan Cala.

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Albert Celades regresa a LaLiga después de dirigir al Pafos griego durante 21 partidos, dos de ellos en la máxima competición de clubes a nivel continental. Si bien quedó eliminado en la fase liga, perdió en su estreno por la mínima ante todo un Chelsea para posteriormente vencer 4-1 al Slavia Praha. No obstante, su periplo por el fútbol griego apenas duró tres meses y terminó siendo destituido en el mes de abril. Ahora, afronta el reto de levantar un club que, pese a estar de manera habitual en Primera División los últimos años, encadena dos temporadas lejos del objetivo de volver a la élite. De hecho, el curso 25/26 lo concluyó 'pidiendo la hora' después de sumar solo dos victorias en todo 2026 y rozar los puestos de descenso durante varios meses.