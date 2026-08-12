Cincuenta años después Kempes explica su fichaje por el Valencia CF con un mensaje muy especial

Parece que fue ayer, pero han pasado 50 años desde que Mario Alberto Kempes pisó Valencia por primera vez. El Matador ha querido conmemorar este aniversario con un mensaje dirigido a la afición valencianista, acompañado de un vídeo en el que recuerda cómo comenzó una de las historias más importantes de la historia del Valencia CF. "Llegué a Valencia desde Rosario Central, a los 21 años, de la mano de Pasieguito", explica el argentino, que reconoce el papel decisivo del entonces técnico valencianista para hacer posible su llegada a Mestalla.

Kempes aterrizó en Valencia el 12 de agosto de 1976, después de que Pasieguito apostara por él tras conocer de primera mano el fútbol argentino. El propio delantero recuerda que ni siquiera el presidente Ramos Costa le había visto jugar personalmente antes de cerrar la operación. Su estreno, además, estuvo lejos de ser el esperado: apenas cinco días después de firmar su contrato disputó el Trofeu Taronja y falló un penalti. "Un debut para el olvido", admite ahora con humor. Aquella anécdota, sin embargo, quedó rápidamente enterrada por lo que sucedería después.

El Matador que cambió la historia del Valencia

La competición oficial mostró enseguida la verdadera dimensión de Kempes. El argentino se convirtió en una máquina de marcar goles y en el gran referente de un Valencia que vivió algunos de los años más brillantes de su historia. En sus ocho temporadas como valencianista conquistó la Copa del Rey, la Recopa de Europa y la Supercopa, además de ganar dos trofeos Pichichi. Sus 149 goles en 246 partidos oficiales explican buena parte de su leyenda y dieron origen a una de las frases más recordadas de aquella época: "No diga gol, diga Kempes".

Mario Alberto Kempes, ídolo histórico de la historia del Valencia CF / ARCHIVO SD

Pero la influencia del delantero fue mucho más allá de las estadísticas. Kempes se convirtió en un símbolo de Mestalla y en uno de los grandes ídolos de varias generaciones de valencianistas. Su velocidad, potencia, calidad y capacidad goleadora hicieron de él una figura única. También alcanzó la cima con Argentina en el Mundial de 1978, donde fue máximo goleador y protagonista de la final ante Holanda. Su condición de campeón del mundo como jugador del Valencia reforzó todavía más su lugar en la historia del club.

50 años después, Kempes sigue siendo valencianista

Medio siglo después de aquella llegada, el vínculo permanece intacto. "Más que los títulos, lo que me hacía sentir muy feliz era cuando entraba a la cancha en Mestalla y sentía el calor de la hinchada", recuerda Kempes. Y deja una declaración que resume su relación con el club: "50 años después sigo siendo hincha de Valencia como siempre".

El álbum de fotos del "idilio" de Kempes y Valencia / SD

El Matador agradece a una afición que, asegura, "nunca nos abandonó" y anuncia que regresará a Valencia los próximos 25 y 26 de septiembre para celebrar el aniversario junto a los seguidores. "Esto recién empezaba el 12 de agosto de hace muchos años y lo di todo", afirma. Cincuenta años después, la historia sigue igual de viva: Kempes y Mestalla continúan siendo inseparables.

Superdeporte, presente entre los recuerdos del Matador

El vínculo entre Kempes y el valencianismo también aparece en el vídeo que el propio Matador ha compartido con motivo de sus 50 años en Valencia. Entre sus mejores fotografías como jugador del Valencia CF aparece una portada de Superdeporte, el único medio de comunicación que figura en esta selección de recuerdos.

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Se trata de la portada dedicada a Kempes tras proclamarse vencedor de la votación de la #SuperLeyenda, en la que se impuso a David Villa en la gran final por un 53% de los votos frente al 47%. Un nuevo detalle que refleja la vigencia de la figura del argentino y también la estrecha relación que ha mantenido durante décadas con la afición valencianista y el respeto mostrado a este periódico.