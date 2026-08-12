Danjuma muestra su mayor tesoro... y Diego López reacciona: "¿Y la mía?"
El futbolista del Valencia muestra en Instagram su impresionante colección, con camisetas de Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann, Lamine Yamal, Bissouma o Memphis Depay
Arnaut Danjuma ha hecho pública en Instagram una parte muy especial de su colección personal: un amplio repertorio de camisetas intercambiadas con compañeros, rivales y compatriotas a lo largo de su carrera. El jugador del Valencia presume de un auténtico museo futbolístico en el que aparecen algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial y recuerdos de sus diferentes etapas profesionales.
Entre las prendas destacan las de Lamine Yamal, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, además de compatriotas neerlandeses como Noa Lang y Memphis Depay. También aparece la camiseta de Yves Bissouma, centrocampista que en el pasado estuvo en el radar del Valencia en diferentes mercados. En cuanto a exvalencianistas, figura Yunus Musah, mientras que de sus actuales compañeros en el conjunto de Mestalla solo aparece Umar Sadiq.
Diego López reclama su sitio en la colección
Al fondo de la imagen se pueden apreciar aproximadamente un centenar de camisetas, con una importante presencia de equipos de la Premier League y LaLiga, además de una camiseta de la selección de Países Bajos. La publicación incluso provocó la reacción de su compañero Diego López, que, en tono irónico, dejó un emoji de enfadado junto a la pregunta: "¿Y la mía?", reclamando así su propio hueco en la colección del delantero neerlandés.
La colección no se limita a las camisetas. Danjuma también muestra un mueble con diferentes galardones individuales, premios al MVP y cartas de FIFA Ultimate Team de su etapa en el Villarreal, cuando era habitual en los equipos de la semana del videojuego. Un rincón que resume la trayectoria del futbolista y que ahora ha permitido descubrir a sus seguidores una de sus grandes aficiones fuera del terreno de juego.
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