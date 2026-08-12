Un equipo de Portugal quiere al delantero del Valencia CF Alberto Marí

Alberto Marí ha recuperado la sonrisa este verano. El delantero del Valencia CF ha superado su lesión y desde hace varios días ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros en Paterna a las órdenes de Carlos Corberán. Marí trabaja con un plan físico personalizado y adaptado después de superar sus problemas físicos. El '9' saldrá del equipo de Mestalla este verano, después de que varios equipos de segunda división han mostrado interés por el canterano durante las últimas semanas.

Ahora un nuevo club se ha añadido a la lista de pretendientes de Alberto Marí. El Moreirense portugués se ha interesado por la situación del joven punta, un equipo que finalizó séptimo la pasada temporada y que tiene en plantilla a tres españoles; Álvaro Martínez, Rodri Alonso y Michael Dacosta. El atacante valencianista tiene contrato hasta 2027 y el club trabaja su traspaso antes del cierre del mercado. Lo más importantes es que Marí ha recuperado las buenas sensaciones y quiere demostrar que está listo para competir a su mejor nivel, pero antes debe tomar una decisión importante para acertar con un destino que le permita crecer.

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Alberto Marí en su 'pretemporada' particular en Paterna / Instagram

El delantero alicantino, que la pasada temporada jugó cedido en el CD Mirandés, fue intervenido quirúrgicamente el pasado 20 de marzo en Valencia para solucionar la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió durante su etapa en el conjunto burgalés. Una lesión que ya está olvidada. Alberto Marí ya solo piensa en fútbol y en cuál será su próximo paso en su prometedora carrera.