Oficial: El once del Valencia CF para el amistoso frente al Teruel

El Valencia CF disputa este miércoles su penúltimo amistoso de pretemporada antes de arrancar un curso clave para el club. Los de Carlos Corberán vuelven a jugar después del Trofeu Taronja y contra un rival de menor entidad como es el Teruel.

Para el envite, Carlos Cobrerán ha hecho un once mezclando titulares, suplentes y canteranos compuesto de la siguiente manera: Rivero; Wanjala, Diakhaby, Córdoba, Gayà; Dieng, Mayol, Otorbi, Raba, Almeida y Danjuma.

Vuelve Almeida

Con est apuesta en escena vuelve a tener minutos el centrocampista luso, que sigue en la plantilla después de declinar la posibilidad de firmar por el Swansea, equipo con el que el Valencia CF tenía un acuerdo sellado.