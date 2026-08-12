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Oficial: El once del Valencia CF para el amistoso frente al Teruel

Carlos Corberán mezcla titulares, suplentes y canteranos en un amistoso en el que volverá a jugar André Almeida con el Valencia CF

Vídeo resumen y mejores imágenes del Valencia CF - Newcastle United del Trofeu Taronja

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Fernando Bustamante

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El Valencia CF disputa este miércoles su penúltimo amistoso de pretemporada antes de arrancar un curso clave para el club. Los de Carlos Corberán vuelven a jugar después del Trofeu Taronja y contra un rival de menor entidad como es el Teruel.

Para el envite, Carlos Cobrerán ha hecho un once mezclando titulares, suplentes y canteranos compuesto de la siguiente manera: Rivero; Wanjala, Diakhaby, Córdoba, Gayà; Dieng, Mayol, Otorbi, Raba, Almeida y Danjuma.

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